Вновь нервно. Динамо минимально одолело Минай

​В начале каждого розыгрыша украинской Премьер-лиги присутствуют команды, для которых первые шаги в новом сезоне даются очень тяжело. Увидеть среди них в текущем футбольном году киевское «Динамо» было довольно неожиданно, и еще менее вероятным считалось, что для коллектива Мирчи Луческу неудачи будут носить не одиночный характер.

Всего три очка и соответствующая такому количеству полученных баллов 13 строчка турнирной таблицы – вот и вся добыча вице-чемпионов Украины образца двух последних лет за три сыгранных до начала сентябрьской международной паузы матча. Соседство с закарпатским «Минаем» и одесским «Черноморцем» говорило о многом, поэтому главной задачей «Динамо» в ближайшее время будет возвращение утраченных позиций. Именно против коллектива Владимира Шарана киевляне и играли в матче пятого тура, а опыт предыдущих противостояний в этой паре подсказывал, что другого результата, кроме победы, в расположении столичного клуба не ожидают.

Однако непосредственно на футбольном поле ни одно из предсказаний не находило подтверждения. «Динамо» выставило на отчетный поединок настроенный на игру в нападении стартовый состав, однако в исходном отрезке первого тайма «бело-синие» вообще не могли покинуть пределы своей половины поля. «Минай» постоянно пытался загрузить мяч в штрафную Бойко любым удобным способом, и голкиперу киевлян даже дважды пришлось спасать собственную команду во время подач от угловых с обеих сторон поля.

Проснулись футболисты Луческу только под перерыв, когда Бандура в рамке ворот успел поработать отнюдь не меньше, чем коллега по амплуа до этого. Однако прагматический футбол от гостей скорее внушал уныние, чем давал хоть какие-то надежды их фанатам. «Динамо» заметно переигрывало хозяев по уровню исполнения, однако те все равно имели возможности как выбегать в контратаки, так и удачно останавливать наступления киевлян.

Вторую половину игры гости начали так же на чужой половине, однако уже больше усилий приложили к созданию голевых моментов. И если Тимчик и Буяльский не справились с поражением ворот Бандуры, то от выстрела Цыганкова слету из центрального входа в штрафную голкипер «Миная» был вынужден капитулировать.

После этого начался такой футбол, который не придется по душе ни одному болельщика. «Динамо» откровенно играло на удержание победного счета, тогда как у Владимира Шарана не было кадрового потенциала для изменения паритета в этой игре. «Минай» только в конце матча начал выходить в атаки, когда киевляне, как казалось, остановились, но своих голевых моментов хозяева так и не отыскали.

В следующем туре закарпатский «Минай» будет играть в гостях против «Кривбасса», тогда как киевское «Динамо» продолжит вояж во Францию ​​на матч против «Ренна» в Лиге Европы УЕФА гостевой игрой против львовского «Руха».

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Минай» – «Динамо» Киев - 0:1

Цыганков, 51

Горин, 7, Колесник, 84, Немчанинов, 86, Байдал, 90+2 – Шепелев, 55, Попов, 90+3

«Минай»: Бандура – Трубочкин (Рогозинский, 83), Немчанинов, Горин, Гончар – Виттенчук – Кулиев, Твердохлеб, Хахлев (Байдал, 78), Воробчак (Касимов, 78) – Вишневский (Колесник, 77).

«Динамо» Киев: Бойко – Дубинчак (Вивчаренко, 68), Забарный, Попов, Тимчик – Шепелев (Лонвейк, 82), Сидорчук, Буяльский – Кабаев (Перрис, 75), Гармаш (Беседин, 67), Цыганков.

Запасные: Нещерет, Бурда, Ванат, Андриевский, Караваев, Кравченко, Сирота, Кендзера.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).

Удары (в створ): 6 (4) – 13 (8)

Угловые: 4 – 11

Оффсайды: 1 – 2.

МИНАЙ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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