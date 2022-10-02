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Чемпионат Украины
Минай
02.10.2022, FT 0 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 14:56 | Обновлено 02 октября 2022, 15:46
4647
40

Вновь нервно. Динамо минимально одолело Минай

Победу команды Мирчи Луческу обеспечил Виктор Цыганков

02 октября 2022, 14:56 | Обновлено 02 октября 2022, 15:46
4647
40
Вновь нервно. Динамо минимально одолело Минай
ФК Динамо Киев

​В начале каждого розыгрыша украинской Премьер-лиги присутствуют команды, для которых первые шаги в новом сезоне даются очень тяжело. Увидеть среди них в текущем футбольном году киевское «Динамо» было довольно неожиданно, и еще менее вероятным считалось, что для коллектива Мирчи Луческу неудачи будут носить не одиночный характер.

Всего три очка и соответствующая такому количеству полученных баллов 13 строчка турнирной таблицы – вот и вся добыча вице-чемпионов Украины образца двух последних лет за три сыгранных до начала сентябрьской международной паузы матча. Соседство с закарпатским «Минаем» и одесским «Черноморцем» говорило о многом, поэтому главной задачей «Динамо» в ближайшее время будет возвращение утраченных позиций. Именно против коллектива Владимира Шарана киевляне и играли в матче пятого тура, а опыт предыдущих противостояний в этой паре подсказывал, что другого результата, кроме победы, в расположении столичного клуба не ожидают.

Однако непосредственно на футбольном поле ни одно из предсказаний не находило подтверждения. «Динамо» выставило на отчетный поединок настроенный на игру в нападении стартовый состав, однако в исходном отрезке первого тайма «бело-синие» вообще не могли покинуть пределы своей половины поля. «Минай» постоянно пытался загрузить мяч в штрафную Бойко любым удобным способом, и голкиперу киевлян даже дважды пришлось спасать собственную команду во время подач от угловых с обеих сторон поля.

Проснулись футболисты Луческу только под перерыв, когда Бандура в рамке ворот успел поработать отнюдь не меньше, чем коллега по амплуа до этого. Однако прагматический футбол от гостей скорее внушал уныние, чем давал хоть какие-то надежды их фанатам. «Динамо» заметно переигрывало хозяев по уровню исполнения, однако те все равно имели возможности как выбегать в контратаки, так и удачно останавливать наступления киевлян.

Вторую половину игры гости начали так же на чужой половине, однако уже больше усилий приложили к созданию голевых моментов. И если Тимчик и Буяльский не справились с поражением ворот Бандуры, то от выстрела Цыганкова слету из центрального входа в штрафную голкипер «Миная» был вынужден капитулировать.

После этого начался такой футбол, который не придется по душе ни одному болельщика. «Динамо» откровенно играло на удержание победного счета, тогда как у Владимира Шарана не было кадрового потенциала для изменения паритета в этой игре. «Минай» только в конце матча начал выходить в атаки, когда киевляне, как казалось, остановились, но своих голевых моментов хозяева так и не отыскали.

В следующем туре закарпатский «Минай» будет играть в гостях против «Кривбасса», тогда как киевское «Динамо» продолжит вояж во Францию ​​на матч против «Ренна» в Лиге Европы УЕФА гостевой игрой против львовского «Руха».

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Минай» – «Динамо» Киев - 0:1

Цыганков, 51

Горин, 7, Колесник, 84, Немчанинов, 86, Байдал, 90+2 – Шепелев, 55, Попов, 90+3

«Минай»: Бандура – Трубочкин (Рогозинский, 83), Немчанинов, Горин, Гончар – Виттенчук – Кулиев, Твердохлеб, Хахлев (Байдал, 78), Воробчак (Касимов, 78) – Вишневский (Колесник, 77).

«Динамо» Киев: Бойко – Дубинчак (Вивчаренко, 68), Забарный, Попов, Тимчик – Шепелев (Лонвейк, 82), Сидорчук, Буяльский – Кабаев (Перрис, 75), Гармаш (Беседин, 67), Цыганков.

Запасные: Нещерет, Бурда, Ванат, Андриевский, Караваев, Кравченко, Сирота, Кендзера.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).

Удары (в створ): 6 (4) – 13 (8)
Угловые: 4 – 11
Оффсайды: 1 – 2.

МИНАЙ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 40
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Саша Денисов
З перемогою кияни. Далі Ренн. Слава Україні, слава ЗСУ
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+7
FunnyCat_____
Первые 15 минут даже комментировать не хочется .Попов просто в ужасной форме, а кроме этого есть какая то уверенность в своем превосходстве над соперником и не только у него.Много игроков имитируют отработку в защите, а не выполняют ее.Кабаев и Дубинчак будто враги, ни одного нормального взаимодействия.Последний еще и грешит кроссами ради кроссов.Нападения.... нападения нет, чтобы там не говорили про полузащиту, ни Гармаш ни Беседин не тянут даже на уровне Миная.Из хорошего конечно персоналии Буяльского и Цыганкова, Забарный потихоньку возвращается на привычный уровень. Бойко без ошибок!Спасибо за победу, едем дальше, хотелось бы большего вовлечения новичков !-------И напоследок, Минаю разрешено играть с болельщиками? что это за толпа которая комментирует каждое решение судьи, что за дискотека ?
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+6
anachar
Повний відстой від Луческу!  Володіння мячем і більше нічого! Жа-х-х!!!
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+5
Показать Скрыть 4 ответа
Умник
Привет Вите Вацку
Перрис отказывается играть слева
А лонвейк это вингер
А вышел вместо шепелева.
Динамо с победой.
Ничего нервного не увидел.
Диалло думаю будет вместо Кабаева.
Уже был в расположении Динамо.
Смешно другое впервые у Динамо будет больше легов чем у шахты
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
FunnyCat_____
Вообще главная проблема на данном этапе это брак креатива и идей в последней трети. И травма Шапаренко это худшее что могло произойти с нынешним ДК. На Лонвейка огромная надежда. 
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+1
AK.228
Стиснув зуби
І так, звісно добре коли є гравець, що коштує як п'ять команд суперника 
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+1
Remark
Игра забывается, результат остается. С победой Киев, Минай боролся очень хорошо, Слава Украине!
П.С. Отдельное спасибо Игорьку за обещанный БЕСПЛАТНЫЙ футбол! Матч смог только в обзоре посмотреть.
П.С. 2 Но не все так сегодня было печально, спасибо Коле Тищенко порадовал  
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0
Veter
Если бы не Цыганков...
Который уже 3-й гол на поле села забил.
А всего 72 в 144 играх. Пеле израильский.)
Ага. Это я вспомнил что он родился в Израиле. И хорошо для нас всех, что его родители там не остались.
Минай же как забил первым свой  гол Динамо в первом кубковом матче, так и завис на той единичке.
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0
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umnuy2
коллеги вся проблема в оценке игры  наших клубов от нас в том что мы от них требуем то что требовали в мирное время.Сейчас война,психология играет огромную роль.Я уверен что случись такая ситуация в условной италии,франции там бы половина игроков расплакалась,убежала или просто не выходила на поле а того гляди и совершали самоубийства.Так что прошу вас понять что требовать нужно в меру.Пацаны не все отмороженные,у них в головах семьи и родные,а война перед глазами ежеменутно.
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0
AK.228
шпрот вже половину акаунтів використав, щоб довести що він розумово неповноцінний 
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0
Gargantua
Лонвейка и Перриса начали подпускать, это хорошо. Надеюсь и Диалло увидеть на поле.
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0
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FunnyCat_____
Кстати с такой игрой Попова и Сироты можно вполне подпускать Боля.
( хотя надеюсь Денис еще наберет кондиции, но не только в них дело)
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0
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Dreifus
Попов всё-таки попал Колеснику по ноге.
Колесника надо в Динамо забирать. Неплох. 
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0
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Злий Глобинець
Вимучили. Але з Ренном таке точно не пройде. Хіба що поставлять "автобус" і гратимуть на відбій. Як з Барселоною в одному з матчів. Тоді може і "нульовку" скатають.
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-2
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Аргумент
Аутсайдер отскочил ,повезло киприотам 
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-4
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