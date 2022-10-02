В матче 5-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» на выезде выиграло у «Миная» со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Минай» – «Динамо» Киев - 0:1

Цыганков, 51

Горин, 7, Колесник, 84, Немчанинов, 86, Байдал, 90+2 – Шепелев, 55, Попов, 90+3

«Минай»: Бандура – Трубочкин (Рогозинский, 83), Немчанинов, Горин, Гончар – Виттенчук – Кулиев, Твердохлеб, Хахлев (Байдал, 78), Воробчак (Касимов, 78) – Вишневский (Колесник, 77).

«Динамо» Киев: Бойко – Дубинчак (Вивчаренко, 68), Забарный, Попов, Тимчик – Шепелев (Лонвейк, 82), Сидорчук, Буяльский – Кабаев (Перрис, 75), Гармаш (Беседин, 67), Цыганков.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).