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Минай
02.10.2022, FT 0 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 15:25 | Обновлено 02 октября 2022, 15:46
3083
6

Минай – Динамо Киев – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура УПЛ

02 октября 2022, 15:25 | Обновлено 02 октября 2022, 15:46
3083
6
Минай – Динамо Киев – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

В матче 5-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» на выезде выиграло у «Миная» со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Минай» – «Динамо» Киев - 0:1

Цыганков, 51

Горин, 7, Колесник, 84, Немчанинов, 86, Байдал, 90+2 – Шепелев, 55, Попов, 90+3

«Минай»: Бандура – Трубочкин (Рогозинский, 83), Немчанинов, Горин, Гончар – Виттенчук – Кулиев, Твердохлеб, Хахлев (Байдал, 78), Воробчак (Касимов, 78) – Вишневский (Колесник, 77).

«Динамо» Киев: Бойко – Дубинчак (Вивчаренко, 68), Забарный, Попов, Тимчик – Шепелев (Лонвейк, 82), Сидорчук, Буяльский – Кабаев (Перрис, 75), Гармаш (Беседин, 67), Цыганков.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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Oliynuk_sport
Динамо!
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Oliynuk_sport
Циганков!
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Oliynuk_sport
Луческу! 
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Oliynuk_sport
0:1!
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Oliynuk_sport
Динамо Київ перемогло «Минай» , рахунок 
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Dreifus
Момент Попов/Колесник показывать похоже нельзя.
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