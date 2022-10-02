Минай – Динамо Киев – 0:1. Видео гола и обзор матча
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В матче 5-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» на выезде выиграло у «Миная» со счетом 1:0.
Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
«Минай» – «Динамо» Киев - 0:1
Цыганков, 51
Горин, 7, Колесник, 84, Немчанинов, 86, Байдал, 90+2 – Шепелев, 55, Попов, 90+3
«Минай»: Бандура – Трубочкин (Рогозинский, 83), Немчанинов, Горин, Гончар – Виттенчук – Кулиев, Твердохлеб, Хахлев (Байдал, 78), Воробчак (Касимов, 78) – Вишневский (Колесник, 77).
«Динамо» Киев: Бойко – Дубинчак (Вивчаренко, 68), Забарный, Попов, Тимчик – Шепелев (Лонвейк, 82), Сидорчук, Буяльский – Кабаев (Перрис, 75), Гармаш (Беседин, 67), Цыганков.
Арбитр: Александр Шандор (Львов).
Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).
События матча
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