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Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 14:51 |
465
0

Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Минайцы у киевлян очков еще не отбирали

30 сентября 2022, 14:51 |
465
0
Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо Киев

В воскресенье в рамках 5 тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Минай» и киевское «Динамо». Закарпатский клуб в турнирной таблице на одно очко опережает команду Мирчи Луческу, которая неудачно стартовала в новом чемпионате.

Минай

Нынешней осенью закарпатский клуб сумел добиться исторического достижения, впервые одержав гостевую победу в Премьер-лиге. Произошло это в Петрово в поединке против «Ингульца», а до этого минайцы не побеждали на выезде в 23 матчах (6 ничьих и 17 поражений). Кроме того, на стадионе «Ингульца» «Минай» прервал свою 19-тиматчевую безвыигрышную серию. Вот только эта победа пока так и остается для команды Владимира Шарана единственной в новом чемпионате. Отметим обидное поражение закарпатцев от «Александрии», которая вырвала волевую победу, забив два гола на последних минутах встречи.

Во время паузы в национальном первенстве, связанной с матчами Лиги наций, «Минай» провел два поединка: товарищеский и официальный. В спарринге закарпатцы обыграли харьковский «Металлист» со счетом 2:1 (голы в составе «Миная» забили Колесник и Вишневский). Затем подопечные Шарана провели перенесенный матч 1-го тура против «Львова» и проиграли со счетом 0:1, пропустив решающий гол в компенсированное время. И это несмотря на численное преимущество (с конца первого тайма «Минай» играл в большинстве после удаления полузащитника львовян Шишки). В поединке против «Львова» за «Минай» впервые в сезоне сыграл форвард Евгений Селезнев, который вышел на замену в конце встречи.

Динамо

Киевляне неудачно стартовали в чемпионате потерпев два поражения. Затем была минимальная победа над «Львовом», которая также оставила немало вопросов. Перед паузой в Премьер-лиге «бело-синие» уступили кипрскому АЕКу в Лиге Европы. Очевидно, что тренерский штаб Мирчи Луческу пытался вывести команду на пик готовности к матчам квалификации Лиги чемпионов. Но в групповой турнир главного клубного евротурнира «Динамо» так и не вышло, оказавшись как в психологической, так и в функциональной яме.

Не добавляет оптимизма болельщикам киевлян и кадровая ситуация. На замену травмированному Шапаренко «Динамо» приобрело голландца Джастина Лонвейка, но как он себя проявит сейчас можно только гадать. Пока так и не дубютировал в киевском клубе еще один новичок – ямаец Кахим Пэррис. Из лазарета киевского клуба есть и приятные новости: в общую группу вернулись восстановившиеся Попов, Нещерет и Кулач. Во время вынужденного простоя «Динамо» сыграло контрольный поединок со своей юношеской командой, который завершился победой основного состава со счетом 6:1 (покер оформил Гармаш, а еще забивали Кабаев и Буяльский).

Статистика встреч

Соперники провели шесть очных встреч, и во всех из них киевляне обыгрывали закарпатцев. Более того, «Минай» сумел забить всего один гол в ворота «Динамо». Произошло это в первой дуэли минайцев с киевским клубом: в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2018/2019 «бело-синие» одержали победу со счетом 3:1. Предыдущая встреча команд, которая состоялась в ноябре прошлого года, завершилась победой команды Мирчи Луческу со счетом 2:0. В начале матча Цыганков забил с пенальти, а на шестой компенсированной минуте точку поставил Шапаренко.

Прогноз на противостояние

Киевлянам нужно поправлять свое турнирное положение. Тренерский штаб «Динамо» наверняка плодотворно потрудился во время перерыва в чемпионате. Но не будем забывать, что после международных матчей сборных «бело-синие» зачастую испытывают проблемы в игровом плане. И все же, спрогнозируем очередную победу киевлян в противостоянии с «Минаем».

Ориентировочные составы:

«Минай»: Пеньков, Трубочкин, Немчанинов, Горин, Гончар, Витенчук, Кулиев, Твердохлеб, Хахлев, Воробчак, Вишневский.

«Динамо»: Бойко, Дубинчак, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Цыганков, Гармаш.

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2 октября, воскресенье

«Минай» – «Динамо»
Минай. Стадион «Минай». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
МИНАЙ – ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Прогноз Sport.ua – 1:2
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Динамо Киев прогнозы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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