В воскресенье, 2-го октября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Киевское «Динамо» находилось в тяжелом кризисном состоянии на старте сезона, поэтому сейчас вице-чемпионов Украины вы точно не отыщите в верхней части турнирной таблицы. Однако международная пауза, которая для украинских клубов продлилась более трех недель, должна была дать возможность команде Мирчи Луческу перезапуститься. По большому счету, предстоящая игра против соседей по турнирной таблице станет для «бело-синих» определяющей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо Киев». За ходом матча можно следить по этой ссылке.