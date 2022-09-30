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Чемпионат Украины
Минай
02.10.2022 13:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 22:32 | Обновлено 30 сентября 2022, 22:33
245
0

Минай – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

30 сентября 2022, 22:32 | Обновлено 30 сентября 2022, 22:33
245
0
Минай – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 2-го октября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Киевское «Динамо» находилось в тяжелом кризисном состоянии на старте сезона, поэтому сейчас вице-чемпионов Украины вы точно не отыщите в верхней части турнирной таблицы. Однако международная пауза, которая для украинских клубов продлилась более трех недель, должна была дать возможность команде Мирчи Луческу перезапуститься. По большому счету, предстоящая игра против соседей по турнирной таблице станет для «бело-синих» определяющей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо Киев». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Минай Динамо Киев текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай - Динамо
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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