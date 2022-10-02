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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Всегда сложно играть против команд Шарана»
Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 16:28 | Обновлено 02 октября 2022, 18:00
1625
1

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Всегда сложно играть против команд Шарана»

Наставник «Динамо» – о минимальной победе над «Минаем»

02 октября 2022, 16:28 | Обновлено 02 октября 2022, 18:00
1625
1
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Всегда сложно играть против команд Шарана»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Предлагаем вашему вниманию пресс-конференцию главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу после матча 5-го тура украинской Премьер-лиги с «Минаем» (1:0).

– Игра развивалась так, как я и предполагал. Всегда сложно играть против команд, которые тренирует Владимир Шаран. Их отличает хорошая организация игры в обороне, мотивированные игроки.

Качество поля больше способствовало сопернику разрушать, чем нам – создавать. Нами было допущено много ошибок, в том числе из-за того, что нужно было делать лишние касания мяча.

«Минай» хорошо начал. Они создали несколько моментов, заработали несколько угловых у наших ворот по нашей невнимательности. Стандартные положения являются сильным качеством этой команды.

Затем постепенно мы взяли контроль мяча в свои руки, создали несколько моментов у чужих ворот. Во втором тайме мы забили гол и доминировали, в принципе, до конца игры, до последней минуты, когда на фоне нашей расслабленности соперник давил.

Мы доминировали, но я не доволен тем, что мы забили лишь один гол. Хотелось видеть больше моментов, больше голов.

– Вы выпустили двух дебютантов, Пэрриса и Лонвейка, при «скользком» счете. Были настолько уверены в их готовности? Как оцените их игру?
– Сложно делать трансферы по ходу чемпионата, когда новые игроки должны сразу «включиться». Нужно время чтобы притереться друг к другу, потренироваться вместе, понять, что от них требует тренер.

В такой ситуации легче украинским игрокам, которые знают этот чемпионат, его особенности. Иностранцам сейчас сложнее приспособиться.

Пэррис и Лонвейк – это игроки будущего, игроки на перспективу. И им нужно время на адаптацию, и нам.

– В ближайшие недели у команды будет насыщенный график матчей и переездов. Особое внимание уделите адаптации?
– Сложно, потому что много переездов – автобус, самолет… Мы с собой повсюду таскаем весь багаж для тренировок, каждый третий день меняем город, тренировочные поля. Переезды даются сложно. Из-за переездов по 7-8 часов и более накапливается усталость. Я благодарю ребят за то, как они адаптируются к этим условиям. Другого выхода у нас нет, нужно продолжать двигаться вперед.

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Источник ФК Динамо Киев
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witcher_rr
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