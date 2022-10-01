ВИДЕО. Шапаренко приступил к реабилитации после операции на крестах
Николаю на восстановление понадобится около 6 месяцев
Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко, который 14 сентября был успешно прооперирован в Барселоне в клинике Рамона Кугата, сегодня выложил в соцсетях первое видео послеоперационной реабилитации.
«Первые шаги», – подписал динамовец видео в своем Instagram.
Николаю была сделана пластика передней крестообразной связки. Ему понадобится на восстановление около шести месяцев.
Напомним, что травму Шапаренко получил в матче Лиги Европы против «Фенербахче».
Mykola Shaparenko sharing a video of his road to recovery following knee surgery— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 1, 2022
The Dynamo & Ukraine CM is learning how to walk unaided on the affected leg again pic.twitter.com/Z1QcPljZSW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Во Львове состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги
Ольга Абрамова заявила, что восхищается российскими добровольцами