ВИДЕО. Шапаренко приступил к реабилитации после операции на крестах

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко, который 14 сентября был успешно прооперирован в Барселоне в клинике Рамона Кугата, сегодня выложил в соцсетях первое видео послеоперационной реабилитации.

«Первые шаги», – подписал динамовец видео в своем Instagram.

Николаю была сделана пластика передней крестообразной связки. Ему понадобится на восстановление около шести месяцев.

Напомним, что травму Шапаренко получил в матче Лиги Европы против «Фенербахче».

Mykola Shaparenko sharing a video of his road to recovery following knee surgery



The Dynamo & Ukraine CM is learning how to walk unaided on the affected leg again pic.twitter.com/Z1QcPljZSW