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  4. ВИДЕО. Шапаренко приступил к реабилитации после операции на крестах
Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 20:10 |
619
0

ВИДЕО. Шапаренко приступил к реабилитации после операции на крестах

Николаю на восстановление понадобится около 6 месяцев

01 октября 2022, 20:10 |
619
0
ВИДЕО. Шапаренко приступил к реабилитации после операции на крестах
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко, который 14 сентября был успешно прооперирован в Барселоне в клинике Рамона Кугата, сегодня выложил в соцсетях первое видео послеоперационной реабилитации.

«Первые шаги», – подписал динамовец видео в своем Instagram.

Николаю была сделана пластика передней крестообразной связки. Ему понадобится на восстановление около шести месяцев.

Напомним, что травму Шапаренко получил в матче Лиги Европы против «Фенербахче».

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