Серьезная проблема. Шапаренко из-за травмы не доиграл матч Лиги Европы

В матче Лиги Европы «Фенербахче» - «Динамо» повреждение получил ведущий полузащитник киевлян Николай Шапаренко, которого унесли с поля на носилках.

У футболиста возникли проблемы с ногой, когда украинец пытался с фолом отобрать мяч у соперника. Вместо Шапаренко вышел Владимир Шепелев.

Киевляне проиграли стартовый матч Лиги Европы 1:2.

Шапаренко был в списке тренера сборной Украины на матчи Лиги наций.