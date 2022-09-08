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  4. Серьезная проблема. Шапаренко из-за травмы не доиграл матч Лиги Европы
Лига Европы
08 сентября 2022, 21:40 | Обновлено 08 сентября 2022, 21:44
1154
2

Серьезная проблема. Шапаренко из-за травмы не доиграл матч Лиги Европы

Игрока унесли с поля на носилках

08 сентября 2022, 21:40 | Обновлено 08 сентября 2022, 21:44
1154
2
Серьезная проблема. Шапаренко из-за травмы не доиграл матч Лиги Европы
ФК Динамо Киев

В матче Лиги Европы «Фенербахче» - «Динамо» повреждение получил ведущий полузащитник киевлян Николай Шапаренко, которого унесли с поля на носилках.

У футболиста возникли проблемы с ногой, когда украинец пытался с фолом отобрать мяч у соперника. Вместо Шапаренко вышел Владимир Шепелев.

Киевляне проиграли стартовый матч Лиги Европы 1:2.

Шапаренко был в списке тренера сборной Украины на матчи Лиги наций.

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Динамо Киев Фенербахче - Динамо Лига Европы Николай Шапаренко
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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alekos59
Шапе выздоровления! Лучше него никто не может лупить в стенку со штрафных!!!
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+1
Igor_Avtoigor
Дай Бог чтобы все обошлось и не было серьезных травм.
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0
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