Лига Европы08 сентября 2022, 21:40 | Обновлено 08 сентября 2022, 21:44
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Серьезная проблема. Шапаренко из-за травмы не доиграл матч Лиги Европы
Игрока унесли с поля на носилках
08 сентября 2022, 21:40 | Обновлено 08 сентября 2022, 21:44
1154
2
В матче Лиги Европы «Фенербахче» - «Динамо» повреждение получил ведущий полузащитник киевлян Николай Шапаренко, которого унесли с поля на носилках.
У футболиста возникли проблемы с ногой, когда украинец пытался с фолом отобрать мяч у соперника. Вместо Шапаренко вышел Владимир Шепелев.
Киевляне проиграли стартовый матч Лиги Европы 1:2.
Шапаренко был в списке тренера сборной Украины на матчи Лиги наций.
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Комментарии 2
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Шапе выздоровления! Лучше него никто не может лупить в стенку со штрафных!!!
Дай Бог чтобы все обошлось и не было серьезных травм.
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