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  4. Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Лига Европы
Фенербахче
08.09.2022, FT 2 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
08 сентября 2022, 21:41 | Обновлено 08 сентября 2022, 21:46
1771
16

Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче

Хозяева забили решающий гол в компенсированное время

08 сентября 2022, 21:41 | Обновлено 08 сентября 2022, 21:46
1771
16
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
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Отчет о матче ожидайте позже.

Лига Европы. Группа В.

«Фенербахче» – «Динамо» – 2:1

Густаво Энрике (35), Бачуаи (92) – Цыганков (64)

Кинг (50), Росси (68), Алтай Баяндыр (96) – Гармаш (11), Сирота (78), Бущан (87)

«Фенербахче»: Алтай Баяндыр, Кадыоглу, Густаво Энрике, Салаи, Луан Перес, Росси (Кахведжи, 69), Виллиан Арао, Крешпу (Яндаш, 83), Алиоски (Линкольн, 83), Жоау Педро (Бачуаи, 69), Кинг (Валенсия, 69)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак (Вивчаренко, 59), Сирота, Бурда, Кендзера, Кабаев, Шапаренко (Шепелев, 68), Сидорчук, Цыганков, Гармаш (Кравченко, 88), Буяльский.

Арбитр: Тамаш Богнар (Венгрия)

Стадион «Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция)

ФЕНЕРБАХЧЕ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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Calm
Просто у Фенера є форвард .... А так гра рівна... Нажаль - нічия була б справедлива 
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+7
Gargantua
ошибки Кендзеры уже становятся традицией
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+4
FunnyCat_____
Суркису привет передали выпустив Кравченко на место форварда! Надеюсь у Деда хватит мотивации вывести команду из кризиса, ну и главное здоровья Коле Шапаренко! А турков в Польше нужно прихлопнуть, ничего в них нету особенного!!
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+4
ILI4A
футбола в этой игре было мало
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+4
mayakovskiy1
5 влетов подряд это наверное рекорд ДК. 
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+3
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Remark
Надеюсь дети болел фенера, которые на матче поддерживали пуйла, прочувствуют лично русский мир на себе.
П.С. Слава Украине!!!
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+2
an52
Програли бібізянам з "різіновой попой" замість обличчя! Тьху
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+2
Макс Максов
Нічия була би за щастя, але це прокляття останніх хвилин... Шапаренку здоров'я!
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+1
nick07
Плять, очікувано і традиційно просрали на останніх хвилинах
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+1
zhyr
Мені здається, що Фанер більше дно, ніж Динамо. Стільки бабла влити і так грати.
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+1
Igor_Avtoigor
Очень грязный футбол, костоломы
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+1
u6464u
перелякані арбітри з грою не справились від слова зовсім, я думав у нас шапіто ,виявляється є шапіто ще крутіше.
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0
Михаил Степанов
проеб в защите очевидный и колоссальный
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0
Фанькин кот
Ой, Фань, ты на собранную милостыню смартфон свой из ломбарда выкупил? Молодчага, что деньги не пропил. Я рад за тебя.
 Ты там держись, дружище!
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-2
alekos59
Ни желания, ни умения, ни воли, ни вдугу! 
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-2
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