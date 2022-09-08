Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Хозяева забили решающий гол в компенсированное время
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига Европы. Группа В.
«Фенербахче» – «Динамо» – 2:1
Густаво Энрике (35), Бачуаи (92) – Цыганков (64)
Кинг (50), Росси (68), Алтай Баяндыр (96) – Гармаш (11), Сирота (78), Бущан (87)
«Фенербахче»: Алтай Баяндыр, Кадыоглу, Густаво Энрике, Салаи, Луан Перес, Росси (Кахведжи, 69), Виллиан Арао, Крешпу (Яндаш, 83), Алиоски (Линкольн, 83), Жоау Педро (Бачуаи, 69), Кинг (Валенсия, 69)
«Динамо»: Бущан, Дубинчак (Вивчаренко, 59), Сирота, Бурда, Кендзера, Кабаев, Шапаренко (Шепелев, 68), Сидорчук, Цыганков, Гармаш (Кравченко, 88), Буяльский.
Арбитр: Тамаш Богнар (Венгрия)
Стадион «Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция)
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