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Лига Европы
07 сентября 2022, 11:41 |
471
0

Фенербахче – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги Европы

07 сентября 2022, 11:41 |
471
0
Фенербахче – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В четверг, 8 сентября, состоится поединок группового раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Фенербахче» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Команда Мирчи Луческу провела серию неудачных матчей. Последние четыре встречи киевляне проиграли с общим счетом 2:11. В предыдущем поединке «Динамо» проиграло луганской «Заре» – 2:3. В текущем сезоне «бело-синие» уже встречались с «Фенербахче». В 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов киевляне прошли стамбульский клуб, вырвав победу в овертайме ответного матча. Так что, в четверг динамовцы сыграют со злыми и мотивированными соперниками, которые будут жаждать реванша. В своем национальном чемпионате «Фенербахче» после пяти туров идет на третьей позиции (3 победы, 1 поражение и 1 ничья). В крайнем туре турецкой Суперлиги «канарейки» обыграли «Кайсериспор» со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фенербахче» – «Динамо», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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