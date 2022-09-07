В четверг, 8 сентября, состоится поединок группового раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Фенербахче» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Команда Мирчи Луческу провела серию неудачных матчей. Последние четыре встречи киевляне проиграли с общим счетом 2:11. В предыдущем поединке «Динамо» проиграло луганской «Заре» – 2:3. В текущем сезоне «бело-синие» уже встречались с «Фенербахче». В 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов киевляне прошли стамбульский клуб, вырвав победу в овертайме ответного матча. Так что, в четверг динамовцы сыграют со злыми и мотивированными соперниками, которые будут жаждать реванша. В своем национальном чемпионате «Фенербахче» после пяти туров идет на третьей позиции (3 победы, 1 поражение и 1 ничья). В крайнем туре турецкой Суперлиги «канарейки» обыграли «Кайсериспор» со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фенербахче» – «Динамо», за которой можно следить здесь.