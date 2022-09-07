Восьмого сентября стартует второй по ранжиру евротурнир – групповой этап Лиги Европы. В этом состязании Украина представлена единственным коллективом – «Динамо». Команда Мирчи Луческу стартует с того же соперника, с которого и начинала свой путь в нынешней отборочной еврокампании – «Фенербахче».

Фенербахче

Жорже Жезус, главный тренер «Фенербахче», недавно заметил, что для его команды первоочередный турнир – чемпионат Турции. Мол, меня сюда подписали для того, чтобы я взял титул. А Лига Европы – потом. Если в этих словах и есть доля лукавства, но самая что ни на есть маленькая.

«Канарейки» уже давно не были чемпионом своей страны – болельщики заждались на титул. Именно для того, чтобы оформить очередное, юбилейное 20-е чемпионство, и был призван на берега Босфора маститый наставник Жезус.

Однако первая проба пера во главе «сине-желтых» португальцу не удалась: его подопечные, неплохо укомплектовавшись, в июле уступили «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов и выбыли в отбор Лиги Европы.

Там стамбульцы без особых хлопот прошли «Словацко» и «Аустрию». И в седьмой раз вышли в группу Лиги Европы, где по иронии судьбы первый поединок проведут против своего недавнего обидчика – подопечных Луческу.

Несмотря на громкое заявление Жезуса о титуле на внутренней арене, пока что его команда не может похвастаться ни поставленной игрой, ни отличными результатами. После пяти туров турецкой Суперлиги «Фенербахче» имеет в своем активе три победы, одну ничью и одно поражение. «Канарейки» пока что располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. Накануне встречи с вице-чемпионами Украины они в непростом поединке обыграли «Кайсериспор» - 2:1.

Динамо

От последнего противостояния с «Фенербахче» у «Динамо» остались приятные воспоминания. Благодаря проходу стамбульского клуба в конце июля сего года в рамках квалификации ЛЧ, «бело-синие» обеспечили для себя как минимум участие в групповом турнире Лиги Европы.

К сожалению, выше прыгнуть киевлянам так и не удалось – помешала «Бенфика». Лиссабонская команда, сама того не ведая, стала злым гением для «Динамо». После двух поражений от «орлов» динамовцы не могут прийти в себя: потерпели и два поражения в рамках УПЛ.

Сначала подопечные Луческу разгромно уступили «Днепру-1» - 0:3. Тогда причину неудачи многие нашли в психологии: мол, игроки два месяца не были дома, перегорели после вылета от «Бенфики».

Но и от «Зари» динамовцы тоже пропустили три гола. Правда, уже забили дважды, но от поражения это не спасло.

После игры с луганчанами Луческу так и не смог найти веские причины, приведшие к неудачному старту в чемпионате страны.

Одной из причин румын назвал травмы Попова, Цыганкова и Вивчаренко.

К счастью, двое последних уже в строю. Во всяком случае, они прибыли в Стамбул вместе с остальными игроками «бело-синих». А вот Попов остается в лазарете «Динамо».

Личные встречи

Пока что «канареек» можно считать удобным соперником для «Динамо». Предстоящая встреча станет для соперников седьмой очной, и «бело-синие» еще ни разу не уступали «сине-желтым». В активе нашей команды – три победы, еще три поединка завершились вничью.

Прогноз

С момента последнего противостояния соперников прошло совсем немного времени, но, видится, с тех пор «Динамо» изменилось в худшую сторону, а «Фенербахче» - в лучшую.

Киевляне последние четыре матча уступили, забив лишь дважды. Команда Луческу на данный момент очень проблематично выглядит в обороне. Но и в атаке тоже куча проблем. Радует, что наконец-то вернулся в основу Цыганков. Но, скорее всего, проблемы «Динамо» имеют системный характер.

В свою очередь, после поражения от динамовцев «Фенербахче» прошло двух неплохих соперников на пути в группу ЛЕ, в чемпионате Турции в пяти матчах потерпел лишь одно поражения. К тому же не будем забывать, что у «канареек» имеется серьезный «зуб» на «бело-синих» из-за недавней стамбульской оказии.

Прогнозируем, что «Фенербахче» победит с минимальным счетом, но при этом гости тоже забьют.

Ориентировочные составы:

«Фенербахче»: Баиндир, Кадиоглу, Кахведжи, Кинг, Креспу, Жоау, Аран, Алиоски, Перес, Густаво, Яндаш

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин.

8 сентября, четверг