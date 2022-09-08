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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
Лига Европы
08 сентября 2022, 23:24 |
5034
8

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»

Наставник «Динамо» недоволен по итогам матча Лиги Европы

08 сентября 2022, 23:24 |
5034
8
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
ФК Динамо Киев

Тренер «Динамо» Мирча Луческу провел короткую пресс-конференцию после поражения 1:2 от «Фенербахче» в матче 1-го тура Лиги Европы.

Киевляне пропустили решающий гол в компенсированное время.

- Сегодня на поле была коррида. Вы же знаете, что такое коррида? Лучше не проводить эту пресс-конференцию. У нас один игрок в госпитале. У нашего голкипера повреждено колено. Еще у одного игрока отравление. Мне пришлось выпускать игрока защитного плана на позицию центрфорварда. Это был не футбол.

На европейском уровне так не играют. Очень много нарушений правил со стороны «Фенербахче». А также симуляций. Очень агрессивный матч.

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Динамо Киев Фенербахче - Динамо Мирча Луческу Лига Европы
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 8
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Igor_Avtoigor
100% такое впечатление что на поле вообще не было арбитров
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+10
DK1961
Полностью согласен с Луческу. А галстук лучше съешь сам. 
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+4
Октавий Фландрийский
По всей вероятности, игроки Динамо еще пару месяцев назад расчитывали, что в Украину они не вернутся, а будут продолжать жить и играть в Европе... А тут облом - надо возвращаться в Украину, где запросто можно попасть под прилет... Да и жены остались в Европе, тяжко без любимых. Потому и обреченные такие, стресс от войны свел на нет все футбольные навыки на поле... Рупь за сто, что Динамо не выиграет следующий матч чемпионата Украины (если арбитры не помогут).
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0
ALKOSruLKA
...в ДК стільки фолів і жовтих карток... Хоч би статистику глянув перед тим як відмазки ліпити... А те, що у складі немає форвардів - винен жлоб з Монако, а не турки!
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0
steelmaker
Если бы выиграли, то рассказал бы про самоотдачу и т.д.
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-2
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alekos59
Всi набрали очки до коеф. Уефа. Норги, чехи, серби, швейцари. Тiльки нашi кривоногi  в опi. Добре що хоть кроти умiють грати. 
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-5
alekos59
Поганому танцору галстук заважае! Самi ж падали як мiшки з добривами! А бущана по колiну нiхто не бив !
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-9
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