Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
Наставник «Динамо» недоволен по итогам матча Лиги Европы
Тренер «Динамо» Мирча Луческу провел короткую пресс-конференцию после поражения 1:2 от «Фенербахче» в матче 1-го тура Лиги Европы.
Киевляне пропустили решающий гол в компенсированное время.
- Сегодня на поле была коррида. Вы же знаете, что такое коррида? Лучше не проводить эту пресс-конференцию. У нас один игрок в госпитале. У нашего голкипера повреждено колено. Еще у одного игрока отравление. Мне пришлось выпускать игрока защитного плана на позицию центрфорварда. Это был не футбол.
На европейском уровне так не играют. Очень много нарушений правил со стороны «Фенербахче». А также симуляций. Очень агрессивный матч.
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