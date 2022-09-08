Лига Европы
08.09.2022, FT 2 : 1
Лига Европы08 сентября 2022, 21:46 | Обновлено 08 сентября 2022, 21:47
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Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы
08 сентября 2022, 21:46 | Обновлено 08 сентября 2022, 21:47
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8 сентября в 19:45 в матче 1-го тура Лиги Европы играют «Фенербахче» и «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сарачоглу». Судит встречу венгр Тамаш Богнар. Команды играли летом в квалификации Лиги чемпионов, и тогда победу по сумме двух матчей одержали киевляне (0:0, 2:1 д.в.)
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Фенербахче – Динамо. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Густаво Энрике, 35 мин.
ГОЛ! 1:1. Виктор Цыганков, 64 мин.
ГОЛ! 2:1. Миши Батшуайи, 90+2 мин.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Фенербахче).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Густаво Энрике (Фенербахче).
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