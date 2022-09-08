Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Фенербахче
08.09.2022, FT 2 : 1
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
08 сентября 2022, 21:46 | Обновлено 08 сентября 2022, 21:47
9020
0

Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы

08 сентября 2022, 21:46 | Обновлено 08 сентября 2022, 21:47
9020
0
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
MEGOGO

8 сентября в 19:45 в матче 1-го тура Лиги Европы играют «Фенербахче» и «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сарачоглу». Судит встречу венгр Тамаш Богнар. Команды играли летом в квалификации Лиги чемпионов, и тогда победу по сумме двух матчей одержали киевляне (0:0, 2:1 д.в.)

Фенербахче – Динамо. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Густаво Энрике, 35 мин.

ГОЛ! 1:1. Виктор Цыганков, 64 мин.

ГОЛ! 2:1. Миши Батшуайи, 90+2 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Фенербахче).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Густаво Энрике (Фенербахче).
По теме:
Соперники Динамо по Лиге Европы. Ренн оформил победу на 94 минуте
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Серьезная проблема. Шапаренко из-за травмы не доиграл матч Лиги Европы
Динамо Киев Фенербахче Лига Европы Фенербахче - Динамо видео голов и обзор Виктор Цыганков Густаво Энрике Вернес Миши Батшуайи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Волейбол | 08 сентября 2022, 00:05 22
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале

Наша команда с гордо поднятой головой покидает чемпионат мира

Луческу – не волшебник. Динамо ждет тяжелый сезон
Футбол | 08 сентября 2022, 12:50 8
Луческу – не волшебник. Динамо ждет тяжелый сезон
Луческу – не волшебник. Динамо ждет тяжелый сезон

Обозреватель Sport.ua – о проблемах, с которыми киевляне входят в сезон

Ига Свентек – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал US Open
Теннис | 08.09.2022, 19:50
Ига Свентек – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал US Open
Ига Свентек – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал US Open
Динамовцы пропустили в Стамбуле. Проиграли воздух при подаче с углового
Футбол | 08.09.2022, 20:27
Динамовцы пропустили в Стамбуле. Проиграли воздух при подаче с углового
Динамовцы пропустили в Стамбуле. Проиграли воздух при подаче с углового
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Футбол | 08.09.2022, 05:40
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
07.09.2022, 23:31 29
Бокс
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
07.09.2022, 13:05 2
Футбол
«Я готов в декабре». Джошуа ответил Фьюри по поводу боя
«Я готов в декабре». Джошуа ответил Фьюри по поводу боя
06.09.2022, 20:14 6
Бокс
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
07.09.2022, 09:50 10
Футбол
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
07.09.2022, 02:41 21
Футбол
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
07.09.2022, 19:53
Волейбол
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
08.09.2022, 06:33 2
Теннис
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
07.09.2022, 00:03 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности