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  4. ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
Лига Европы
08 сентября 2022, 19:53 |
3425
2

ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина

Очередной зашквар от турецких болельщиков

08 сентября 2022, 19:53 |
3425
2
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
Getty Images/Global Images Ukraine

Еще до старта матча Лиги Европы «Фенербахче» - «Динамо» Киев возник скандал. В сети появились фото, на которых фаната «Фенербахче» одеты в маски владимира путина.

Напомним, в нынешнем сезоне «Динамо» и «Фенербахче» уже встречались в квалификации Лиги чемпионов. Тогда турецкие фанаты скандировали кричалки в честь путина.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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an52
Штраф не допоміг, треба дисквиліфікувати команду - інакше до тупих не доходить
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+3
ALKOSruLKA
Кончені, каZапи за свою історію стільки османів замочили... але, тотаке....
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-1
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