Лига Европы08 сентября 2022, 19:53 |
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ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
Очередной зашквар от турецких болельщиков
08 сентября 2022, 19:53 |
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Еще до старта матча Лиги Европы «Фенербахче» - «Динамо» Киев возник скандал. В сети появились фото, на которых фаната «Фенербахче» одеты в маски владимира путина.
Напомним, в нынешнем сезоне «Динамо» и «Фенербахче» уже встречались в квалификации Лиги чемпионов. Тогда турецкие фанаты скандировали кричалки в честь путина.
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