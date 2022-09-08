ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина

Еще до старта матча Лиги Европы «Фенербахче» - «Динамо» Киев возник скандал. В сети появились фото, на которых фаната «Фенербахче» одеты в маски владимира путина.

Напомним, в нынешнем сезоне «Динамо» и «Фенербахче» уже встречались в квалификации Лиги чемпионов. Тогда турецкие фанаты скандировали кричалки в честь путина.