Шапаренко перенес операцию. В Динамо рассказали о восстановлении хавбека
Игрок поможет команде только во второй половине сезона
«Динамо» проинформировало о том, что полузащитник Николай Шапаренко перенес операцию на колене после травмы, полученной в матче Лиги Европы против «Фенербахче».
Операция в Барселоне прошла успешно, ближайшие несколько дней 23-летний игрок еще проведет в больнице, а со временем начнет восстановление.
По предварительным прогнозам врачей, Шапаренко проведет вне игры около шести месяцев. В нынешнем сезоне Николай провел 9 матчей и сделал 1 ассист.
В том же матче Лиги Европы травму получил основной вратарь Георгий Бущан, который выбыл ориентировочно на полтора месяца.
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