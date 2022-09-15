Шапаренко перенес операцию. В Динамо рассказали о восстановлении хавбека

«Динамо» проинформировало о том, что полузащитник Николай Шапаренко перенес операцию на колене после травмы, полученной в матче Лиги Европы против «Фенербахче».

Операция в Барселоне прошла успешно, ближайшие несколько дней 23-летний игрок еще проведет в больнице, а со временем начнет восстановление.

По предварительным прогнозам врачей, Шапаренко проведет вне игры около шести месяцев. В нынешнем сезоне Николай провел 9 матчей и сделал 1 ассист.

В том же матче Лиги Европы травму получил основной вратарь Георгий Бущан, который выбыл ориентировочно на полтора месяца.