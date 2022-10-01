Саутгемптон – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 октября в 17:00 поединок 9-го тура Английской Премьер-лиги
1 октября в 17:00 в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги играют «Саутгемптон» и «Эвертон».
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Украинский защитник Виталий Миколенко вышел на поле в основе команды гостей.
Саутгемптон – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
Taking on the Toffees 👊— Southampton FC (@SouthamptonFC) October 1, 2022
Here’s today’s #SaintsFC team, with three players making their full debut! pic.twitter.com/fmDqE2Zlse
Our team to face @SouthamptonFC 👇 pic.twitter.com/6RXvw9wck5— Everton (@Everton) October 1, 2022
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