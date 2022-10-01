Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саутгемптон – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Саутгемптон
44 0 : 0
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 октября 2022, 17:05 | Обновлено 01 октября 2022, 17:16
264
0

Саутгемптон – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 октября в 17:00 поединок 9-го тура Английской Премьер-лиги

01 октября 2022, 17:05 | Обновлено 01 октября 2022, 17:16
264
0
Саутгемптон – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

1 октября в 17:00 в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги играют «Саутгемптон» и «Эвертон».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел на поле в основе команды гостей.

Саутгемптон – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Арсенал – Тоттенхэм – 3:1. Уверенная победа в дерби. Видео голов и обзор
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Саутгемптоном
Эвертон Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Саутгемптон - Эвертон смотреть онлайн Виталий Миколенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям
Олимпийские игры | 30 сентября 2022, 19:59 5
Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям
Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям

Неоднозначное заявление Томаса Баха

Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Футбол | 01 октября 2022, 08:35 9
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки

Наставник национальной сборной Украины может возглавить одну из юношеских команд

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Война | 30.09.2022, 17:27
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
ВИДЕО. У Миколенко будет новый босс, россию отстранили, ставим на Арсенал
Футбол | 01.10.2022, 12:40
ВИДЕО. У Миколенко будет новый босс, россию отстранили, ставим на Арсенал
ВИДЕО. У Миколенко будет новый босс, россию отстранили, ставим на Арсенал
Бубка призвал продолжать отстранять россиян от международных соревнований
Другие виды | 01.10.2022, 12:19
Бубка призвал продолжать отстранять россиян от международных соревнований
Бубка призвал продолжать отстранять россиян от международных соревнований
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
30.09.2022, 02:42
Футбол
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
29.09.2022, 20:19
Баскетбол
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
01.10.2022, 09:42 4
Бокс
Cборная Украины U-21 при жеребьевке Евро-2023 будет в четвертой корзине
Cборная Украины U-21 при жеребьевке Евро-2023 будет в четвертой корзине
30.09.2022, 00:05 1
Футбол
Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
29.09.2022, 20:43 7
Футбол
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
01.10.2022, 11:00 6
Баскетбол
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
29.09.2022, 19:04 11
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, может, ты одолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, может, ты одолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
30.09.2022, 01:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности