1 октября в 17:00 в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги играют «Саутгемптон» и «Эвертон».

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел на поле в основе команды гостей.

Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

Taking on the Toffees 👊



Here’s today’s #SaintsFC team, with three players making their full debut! pic.twitter.com/fmDqE2Zlse