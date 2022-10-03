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Чемпионат Англии
Саутгемптон
01.10.2022, FT 1 : 2
Эвертон
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Англия
03 октября 2022, 09:28 | Обновлено 03 октября 2022, 09:30
628
0

Саутгемптон – Эвертон – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

03 октября 2022, 09:28 | Обновлено 03 октября 2022, 09:30
628
0
Саутгемптон – Эвертон – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1.

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Макнил (Эвертон).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Коуди (Эвертон).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Джо Арибо (Саутгемптон).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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