01.10.2022, FT 1 : 2
Англия03 октября 2022, 09:28 | Обновлено 03 октября 2022, 09:30
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Саутгемптон – Эвертон – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
03 октября 2022, 09:28 | Обновлено 03 октября 2022, 09:30
628
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В матче 9-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1.
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Макнил (Эвертон).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Коуди (Эвертон).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Джо Арибо (Саутгемптон).
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