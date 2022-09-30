В субботу, 1 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Саутгемптон» на домашнем стадионе «Сент-Мэрис» примет ливерпульский «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Саутгемптон

Команда австрийского специалиста Ральфа Хазенхюттля прошлый сезон завершила ближе к зоне вылета, чем к еврокубковым позициям. 15 итоговое место в турнирной таблице и 40 очков – неплохой результат, однако болельщикам клуба, конечно же, хотелось бы большего. «Святые» последний раз выступали на международной арене в сезоне 2016/17, когда играли в групповом раунде Лиги Европы.

При нынешней конкуренции бороться за место в топ-7 в АПЛ «Саутгемптону» будет очень непросто, но это вовсе не значит, что нет смысла ставить перед собой такую цель. После семи сыгранных туров подопечные Хазенхюттля имеют в активе скромные семь очков, которые были набраны благодаря двум победам и ничьей, а в пассиве у них сразу четыре поражения.

Эвертон

От «ирисок» в прошлом чемпионате английской Премьер-лиги все ожидали борьбы как минимум за зону еврокубков, однако на самом деле они с трудом сумели избежать понижения в классе. От вылета в Чемпионшип «Эвертон» отделили всего четыре балла гандикапа над красной зоной.

Сохранение прописки в АПЛ ливерпульской командой очень обрадовало украинских болельщиков, поскольку в прошлом сезоне в ней пытался адаптироваться левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. На счету 23-летнего игрока уже 20 матчей и 1 гол в элите английского футбола.

Нынешний сезон начался для Миколенко и его «Эвертона» с двух поражений, четырех ничьих и лишь одной победы. Сам Виталий отыграл все семь поединков, выходя на поле в стартовом составе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Эвертон» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 3.45 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Саутгемптон»: Базуну – Уолкер-Питерс, Белла-Котчап, Салису, Перро, Диалло, Уорд-Праус, Арибо, Эльюнусси, Армстронг, Адамс.

«Эвертон»: Пикфорд – Тарковски, Холгейт, Коади, Миколенко, Дюкуре, Коулман, Онана, Гордон, Рондон, Макнейл.

1 октября, суббота