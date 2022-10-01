Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко

Экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби дебютировал в АПЛ сложнейшим матчем против «Ливерпуля». И «Брайтон» вполне мог рассчитывать на победу.

На выезде команда выигрывала 2:0, однако «Ливерпуль» сумел сделать камбэк и выйти вперед. Но в конце встречи Троссар оформил хет-трик и принес Де Дзерби первый пункт в АПЛ.

Среди других результатов отметим победу «Эвертона» над «Саутгемптоном» 2:1. Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч.

Чемпионат Англии. 9-й тур

Ливерпуль - Брайтон 3:3

Голы: Фирмино, 33, 54, Вебстер, 53 (в свои ворота) - Троссар, 4, 18, 83

Саутгемптон - Эвертон 1:2

Голы: Арибо, 49 - Коади, 52, Макнил, 54

Фулхэм - Ньюкасл 1:4

Голы: Рид, 88 - Уилсон, 11, Альмирон, 33, 57, Лонгстафф, 43

Кристал Пэлас - Челси 1:2

Голы: Эдуар, 7 - Обамеянг, 38, Галлахер, 90

Борнмут - Брентфорд 0:0