Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко
Роберто Де Дзерби дебютировал в чемпионате Англии
Экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби дебютировал в АПЛ сложнейшим матчем против «Ливерпуля». И «Брайтон» вполне мог рассчитывать на победу.
На выезде команда выигрывала 2:0, однако «Ливерпуль» сумел сделать камбэк и выйти вперед. Но в конце встречи Троссар оформил хет-трик и принес Де Дзерби первый пункт в АПЛ.
Среди других результатов отметим победу «Эвертона» над «Саутгемптоном» 2:1. Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч.
Чемпионат Англии. 9-й тур
Ливерпуль - Брайтон 3:3
Голы: Фирмино, 33, 54, Вебстер, 53 (в свои ворота) - Троссар, 4, 18, 83
Саутгемптон - Эвертон 1:2
Голы: Арибо, 49 - Коади, 52, Макнил, 54
Фулхэм - Ньюкасл 1:4
Голы: Рид, 88 - Уилсон, 11, Альмирон, 33, 57, Лонгстафф, 43
Кристал Пэлас - Челси 1:2
Голы: Эдуар, 7 - Обамеянг, 38, Галлахер, 90
Борнмут - Брентфорд 0:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Висенте Гомес рассматривается на кандидатуру главного тренера национальной команды
Матч был приостановлен из-за воздушной тревоги