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Чемпионат Англии
Ливерпуль
01.10.2022, FT 3 : 3
Брайтон
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Англия
01 октября 2022, 18:58 |
897
0

Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко

Роберто Де Дзерби дебютировал в чемпионате Англии

01 октября 2022, 18:58 |
897
0
Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби дебютировал в АПЛ сложнейшим матчем против «Ливерпуля». И «Брайтон» вполне мог рассчитывать на победу.

На выезде команда выигрывала 2:0, однако «Ливерпуль» сумел сделать камбэк и выйти вперед. Но в конце встречи Троссар оформил хет-трик и принес Де Дзерби первый пункт в АПЛ.

Среди других результатов отметим победу «Эвертона» над «Саутгемптоном» 2:1. Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч.

Чемпионат Англии. 9-й тур

Ливерпуль - Брайтон 3:3
Голы: Фирмино, 33, 54, Вебстер, 53 (в свои ворота) - Троссар, 4, 18, 83

Саутгемптон - Эвертон 1:2
Голы: Арибо, 49 - Коади, 52, Макнил, 54

Фулхэм - Ньюкасл 1:4
Голы: Рид, 88 - Уилсон, 11, Альмирон, 33, 57, Лонгстафф, 43

Кристал Пэлас - Челси 1:2
Голы: Эдуар, 7 - Обамеянг, 38, Галлахер, 90

Борнмут - Брентфорд 0:0

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Брайтон Ливерпуль Виталий Миколенко Роберто Де Дзерби Эвертон Челси Ньюкасл Фулхэм
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Источник Sport.ua
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