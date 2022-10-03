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Чемпионат Англии
Фулхэм
01.10.2022, FT 1 : 4
Ньюкасл
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Англия
03 октября 2022, 11:11 |
309
0

Фулхэм – Ньюкасл – 1:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

03 октября 2022, 11:11 |
309
0
Фулхэм – Ньюкасл – 1:4. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на выезде разгромил лондонский «Фулхэм» со счетом 4:1.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Бобби Рейд (Фулхэм).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Шон Лонгстафф (Ньюкасл).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
19’
Игрок команды Фулхэм получает красную карточку.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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