Женская Лига чемпионов УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Финал. Ответный матч.

«Влазния» – «Ворскла-Харьков-2» - 1:0 (первый матч – 1:1)

Паттерсон, 35

«Влазния»: Уильямс-Мозьер – Цуррай, Маличи, Нокс, Гьини – Бериша, Франья – Доци, Каванаг, Паттерсон – Вероника.

Запасные: Раджими, Реджели, Вуксани, Васкес Клосс, Рамадани, Пиранай, Луфо, Борци, Гьергье, Кодра, Шаранович, Гиддес.

«Ворскла-Харьков-2»: Бондарчук – Корнейл, Подольская, Корсун, Филенко – Котяш, Осипян – Радионова, Калинина, Андрухив – Кравчук.

Запасные: Герасимчук, Самсон, Котик, Чувилка, Забытивская, Андрущак.

Арбитр: Вероника Коварова (Чехия).

Стадион: «Лоро Боричи» (Шкодер, Албания).

В среду, 28-го сентября, состоится ответный поединок финала плей-офф квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся албанская «Влазния» и полтавская «Ворскла-Харьков-2». Матч пройдет в Шкодере (Албания), на поле стадиона «Лоро Боричи», начало в 17:00.

Потенциальные представительницы Украины в основном раунде женской Лиги чемпионов УЕФА проделали уже достаточно долгий путь к заветной цели через противостояния против грузинской «Гурии» (5:0) и казахстанского «Шимкента» (2:0), однако рискуют споткнуться о прочный албанский коллектив. В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому ответная встреча фактически начнется для обеих сторон с чистого лица, но наши футболистки при этом потеряют даже номинальный статус домашнего коллектива.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Влазния» – «Ворскла-Харьков-2». За ходом матча можно следить по этой ссылке.