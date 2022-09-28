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Лига чемпионов
28 сентября 2022, 17:00 | Обновлено 28 сентября 2022, 17:05
408
0

Влазния – Ворскла-Харьков-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 сентября в 17:00 второй матч плей-офф квалификации женской ЛЧ

28 сентября 2022, 17:00 | Обновлено 28 сентября 2022, 17:05
408
0
Влазния – Ворскла-Харьков-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла. Роксолана Кравчук

28 сентября в 17:00 на стадионе «Лоро Боричи» в албанском Шкодере проходит матч квалификации женской Лиги чемпионов межу командами «Влазния» и «Ворскла-Харьков-2».

Украинская команда в ответном матче сражается за право играть в групповом этапе Лиги чемпионов.

Полтавско-харьковская команда под руководством Натальи Зинченко в первой встрече неделей ранее сыграла вничью (1:1). Гол на 66-й минуте забила Роксолана Кравчук, после того как капитан Яна Калинина не сумела с 11-метровой отметки переиграть голкипера «Влазнии».

Влазния – Ворскла-Харьков-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Лига чемпионов по футболу среди женщин Жилстрой-2 Харьков Влазния смотреть онлайн Роксолана Кравчук Ворскла Полтава
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Источник Sport.ua
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