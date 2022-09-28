Влазния – Ворскла-Харьков-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 сентября в 17:00 второй матч плей-офф квалификации женской ЛЧ
28 сентября в 17:00 на стадионе «Лоро Боричи» в албанском Шкодере проходит матч квалификации женской Лиги чемпионов межу командами «Влазния» и «Ворскла-Харьков-2».
Украинская команда в ответном матче сражается за право играть в групповом этапе Лиги чемпионов.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Полтавско-харьковская команда под руководством Натальи Зинченко в первой встрече неделей ранее сыграла вничью (1:1). Гол на 66-й минуте забила Роксолана Кравчук, после того как капитан Яна Калинина не сумела с 11-метровой отметки переиграть голкипера «Влазнии».
Влазния – Ворскла-Харьков-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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