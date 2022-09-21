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21 сентября 2022, 21:17 | Обновлено 21 сентября 2022, 21:35
202
0

Ворскла-Харьков-2 сыграла вничью с Влазнией в отборе женской ЛЧ

Команда из Полтавы борется с албанской командой

21 сентября 2022, 21:17 | Обновлено 21 сентября 2022, 21:35
202
0
Ворскла-Харьков-2 сыграла вничью с Влазнией в отборе женской ЛЧ
Womensfootball

Команда «Ворскла» из Полтавы, которая на европейской арене отстаивает честь харьковской команды «Жилстрой-2» под вывеской «Ворскла-Харьков-2», в первом матче второго этапа отбора женской Лиги чемпионов выясняет отношения с командой «Влазния». Первая встреча коллективов завершилась вничью 1:1.

Первыми в счете повели албанки. Украинки отыгрались на 66-й минуте, благодаря голу Кравчук.

28 сентября «Ворскла-Харьков-2» и «Влазния» проведут ответный поединок. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, матчи которого пройдут в октябре-декабре.

Напомним, в первом раунде харьковско-полтавская команда, руководимая Натальей Зинченко, обыграла «БИИК-Шымкент» из Казахстана (2:0) и грузинский клуб «Гурия» из Ланчхути – 5:0.

Женская Лига чемпионов. Квалификация

Второй раунд. Первый матч

«Ворскла-Харьков-2» — «Влазния» — 1:1

Голы: Доци, 54 (0:1). Кравчук, 66 (1:1).

На 66-й минуте Калинина («Ворскла-Харьков-2») не реализовала пенальти.

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Жилстрой-2 Харьков Лига чемпионов по футболу среди женщин
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Источник Sport.ua
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