Кавани дебютировал за Валенсию и установил новый рекорд Ла Лиги

Вчера, 17 сентября, состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу между «Валенсией» и «Сельтой».

С первых минут в составе хозяев вышел новый форвард клуба – Эдинсон Кавани.

К сожалению, уругваец не смог ни забить, ни отдать ассист, но все таки записал свое имя в историю Ла Лиги.

Кавани стал старейшим дебютантом этого соревнования – в 35 лет и 215 дней. Ранее этот рекорд был за Чеми Анъибарро, который в 2015 году сыграл в Ла Лиге за «Эйбар» в возрасте 35 лет и 174 дней.

1 - At 35 years and 215 days, @valenciacf_en's Edinson Cavani 🇺🇾 has become the oldest outfield player to make his LaLiga debut in the 21st century, surpassing the previous record by Txema Añibarro 🇪🇸 with Eibar in January 2015 (35 years and 174 days). Experience. pic.twitter.com/p69yyGxEVT