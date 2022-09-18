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  4. Кавани дебютировал за Валенсию и установил новый рекорд Ла Лиги
Европейская Суперлига
18 сентября 2022, 02:13 |
52
0

Кавани дебютировал за Валенсию и установил новый рекорд Ла Лиги

К сожалению, уругваец не отличился результативными действиями

18 сентября 2022, 02:13 |
52
0
Кавани дебютировал за Валенсию и установил новый рекорд Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

Вчера, 17 сентября, состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу между «Валенсией» и «Сельтой».

С первых минут в составе хозяев вышел новый форвард клуба – Эдинсон Кавани.

К сожалению, уругваец не смог ни забить, ни отдать ассист, но все таки записал свое имя в историю Ла Лиги.

Кавани стал старейшим дебютантом этого соревнования – в 35 лет и 215 дней. Ранее этот рекорд был за Чеми Анъибарро, который в 2015 году сыграл в Ла Лиге за «Эйбар» в возрасте 35 лет и 174 дней.

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Эдинсон Кавани Валенсия рекорд Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига
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Источник Opta
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