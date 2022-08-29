ОФИЦИАЛЬНО. Кавани – игрок Валенсии. Из красных дьяволов – в летучие мыши

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани официально стал футболистом испанской «Валенсии».

35-летний уругваец заключил контракт с «летучими мышами» на два сезона, до июня 2024 года.

Ранее Кавани выступал за английский «Манчестер Юнайтед», но его контракт завершился летом, после чего Эдинсон пребывал в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Кавани сыграл 20 матчей и забил 2 гола за «красных дьяволов» во всех турнирах.