Испания29 августа 2022, 22:27 | Обновлено 29 августа 2022, 22:47
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ОФИЦИАЛЬНО. Кавани – игрок Валенсии. Из красных дьяволов – в летучие мыши
35-летний уругвайский форвард заключил контракт с клубом по схеме 1+1
29 августа 2022, 22:27 | Обновлено 29 августа 2022, 22:47
676
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Уругвайский форвард Эдинсон Кавани официально стал футболистом испанской «Валенсии».
35-летний уругваец заключил контракт с «летучими мышами» на два сезона, до июня 2024 года.
Ранее Кавани выступал за английский «Манчестер Юнайтед», но его контракт завершился летом, после чего Эдинсон пребывал в статусе свободного агента.
В минувшем сезоне Кавани сыграл 20 матчей и забил 2 гола за «красных дьяволов» во всех турнирах.
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A poacher at #Mestalla 🏹🏟️🦇 pic.twitter.com/onM6D8KgVd— Valencia CF (@valenciacf_en) August 29, 2022
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