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Испания
29 августа 2022, 22:27 | Обновлено 29 августа 2022, 22:47
676
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кавани – игрок Валенсии. Из красных дьяволов – в летучие мыши

35-летний уругвайский форвард заключил контракт с клубом по схеме 1+1

29 августа 2022, 22:27 | Обновлено 29 августа 2022, 22:47
676
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кавани – игрок Валенсии. Из красных дьяволов – в летучие мыши
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани официально стал футболистом испанской «Валенсии».

35-летний уругваец заключил контракт с «летучими мышами» на два сезона, до июня 2024 года.

Ранее Кавани выступал за английский «Манчестер Юнайтед», но его контракт завершился летом, после чего Эдинсон пребывал в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Кавани сыграл 20 матчей и забил 2 гола за «красных дьяволов» во всех турнирах.

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Источник ФК Валенсия
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