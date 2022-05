ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед объявил об уходе Кавани

«Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе Эдинсона Кавани. У 35-летнего уругвайца истекает контркт с клубом. Стороны приняли решение не продлевать соглашение.

Манкунианцы поблагодарили Кавани за сотрудничество и пожелали ему удачи.

Напомним, что Кавани играл за МЮ с осени 2020 года. В этом сезоне на его счету 2 гола в 19 матчах за клуб.

Ранее сообщалось о том, что Кавани интересуется «Фиорентина».

Passing on words of wisdom.



We'll miss your guidance and experience, @ECavaniOfficial ❤#MUFC pic.twitter.com/NIKSNcg2QE