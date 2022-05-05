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  4. Фиорентина хочет вернуть Кавани в Серию А
Италия
05 мая 2022, 16:38 |
137
0

Фиорентина хочет вернуть Кавани в Серию А

Эдинсон Кавани летом станет свободным агентом

05 мая 2022, 16:38 |
137
0
Фиорентина хочет вернуть Кавани в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

Контракт Эдинсона Кавани с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце нынешнего сезона, после чего он станет свободным агентом.

В услугах Кавани заинтересована «Фиорентина». Клуб из Флоренции ищет нового лидера атак после продажи Душана Влаховича в «Ювентус» в январе.

Свой европейский этап карьеры Кавани начинал именно в Италии. В 2007 – 2013 годах он выступал в Серии А за «Палермо» и «Наполи». Ранее сообщалось о том, что в услугах форварда заинтересован «Интер».

В нынешнем сезоне 35-летний уругвайский форвард провел 18 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом.

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Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед Фиорентина
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Источник La Gazzetta dello Sport
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