Фиорентина хочет вернуть Кавани в Серию А

Контракт Эдинсона Кавани с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце нынешнего сезона, после чего он станет свободным агентом.

В услугах Кавани заинтересована «Фиорентина». Клуб из Флоренции ищет нового лидера атак после продажи Душана Влаховича в «Ювентус» в январе.

Свой европейский этап карьеры Кавани начинал именно в Италии. В 2007 – 2013 годах он выступал в Серии А за «Палермо» и «Наполи». Ранее сообщалось о том, что в услугах форварда заинтересован «Интер».

В нынешнем сезоне 35-летний уругвайский форвард провел 18 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом.