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Кавани летом может вернуться в чемпионат Италии

Уругвайский форвард покинет МЮ

  • 22.03.2022 04:50
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Кавани летом может вернуться в чемпионат Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах 35-летнего уругвайца заинтересован миланский «Интер», который рассматривает игрока в качестве потенциальной замены Алексису Санчесу. Нерадзурри хотели бы расстаться с 33-летним чилийцем из-за его высокой зарплаты.

Контракт Кавани с МЮ истекает этим летом.

В нынешнем сезоне Кавани принял участие в 17 матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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