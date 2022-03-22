Кавани летом может вернуться в чемпионат Италии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах 35-летнего уругвайца заинтересован миланский «Интер», который рассматривает игрока в качестве потенциальной замены Алексису Санчесу. Нерадзурри хотели бы расстаться с 33-летним чилийцем из-за его высокой зарплаты.

Контракт Кавани с МЮ истекает этим летом.

В нынешнем сезоне Кавани принял участие в 17 матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.