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Чемпионат Испании
Атлетик
17.09.2022, FT 3 : 2
Райо Вальекано
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Испания
18 сентября 2022, 01:55 |
25
0

ВИДЕО. Разгром от Валенсии, голевая феерия у Атлетика. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первых матчей 6-го тура Ла Лиги

18 сентября 2022, 01:55 |
25
0
ВИДЕО. Разгром от Валенсии, голевая феерия у Атлетика. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 17 сентября, состоялись матчи 6-го тура чемпионата Испании по футболу:

Смотрите видео голов и обзоры матчей:

«Валенсия» – «Сельта» – 3:0

«Атлетик» – «Райо Вальекано» – 3:2

«Мальорка» – «Альмерия» – 1:0

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Фалькао (Райо Вальекано).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Атлетик).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Трехо (Райо Вальекано).
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Источник Sport.ua
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