17.09.2022, FT 3 : 2
Испания18 сентября 2022, 01:55 |
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ВИДЕО. Разгром от Валенсии, голевая феерия у Атлетика. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первых матчей 6-го тура Ла Лиги
18 сентября 2022, 01:55 |
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Вчера, 17 сентября, состоялись матчи 6-го тура чемпионата Испании по футболу:
- «Валенсия» – «Сельта» – 3:0
- «Атлетик» – «Райо Вальекано» – 3:2
- «Барселона» – «Эльче» – 3:0
- «Мальорка» – «Альмерия» – 1:0
Смотрите видео голов и обзоры матчей:
«Валенсия» – «Сельта» – 3:0
«Атлетик» – «Райо Вальекано» – 3:2
«Мальорка» – «Альмерия» – 1:0
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Фалькао (Райо Вальекано).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Атлетик).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Трехо (Райо Вальекано).
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