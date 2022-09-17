Испания17 сентября 2022, 21:08 | Обновлено 17 сентября 2022, 21:21
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Барселона – Эльче – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура чемпионата Испании
17 сентября 2022, 21:08 | Обновлено 17 сентября 2022, 21:21
343
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Два гола в исполнении Роберта Левандовски и точный удар Депая обеспечили каталонской «Барселоне» домашнюю победу над «Эльче» в 6-м туре Ла Лиги – 3:0.
Выиграв, команда Хави с 16 очками в активе вышла на первое место в таблице испанского чемпионата, опередив мадридский «Реал», имеющий 15 пунктов при одной игре в запасе.
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