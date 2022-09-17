Барселона – Эльче – 3:0. Видео голов и обзор матча

Два гола в исполнении Роберта Левандовски и точный удар Депая обеспечили каталонской «Барселоне» домашнюю победу над «Эльче» в 6-м туре Ла Лиги – 3:0.

Выиграв, команда Хави с 16 очками в активе вышла на первое место в таблице испанского чемпионата, опередив мадридский «Реал», имеющий 15 пунктов при одной игре в запасе.