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Барселона
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Испания
17 сентября 2022, 21:08 | Обновлено 17 сентября 2022, 21:21
343
0

Барселона – Эльче – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура чемпионата Испании

17 сентября 2022, 21:08 | Обновлено 17 сентября 2022, 21:21
343
0
Барселона – Эльче – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Два гола в исполнении Роберта Левандовски и точный удар Депая обеспечили каталонской «Барселоне» домашнюю победу над «Эльче» в 6-м туре Ла Лиги – 3:0.

Выиграв, команда Хави с 16 очками в активе вышла на первое место в таблице испанского чемпионата, опередив мадридский «Реал», имеющий 15 пунктов при одной игре в запасе.

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Источник Sport.ua
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