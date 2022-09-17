Дубль Левандовски, два удаления у соперника. Легкая победа Барсы в Ла Лиге

В матче чемпионата Испании «Барселона» на своем поле разобралась с «Эльче» со счетом 3:0 благодаря дублю Левандовски и голу Депая.

У соперника еще в первом тайме было два удаления.

Каталонская команда до матча «Реала» вышла на 1-е место с 16 очками.

Чемпионат Испании. 6-й тур

Барселона - Эльче 3:0

Голы: Левандовски, 34, 48, Депай, 41

Барселона: тер Штеген, Кунде, Араухо, Гарсия (Бельерин, 59), Бальде, де Йонг, Педри, Кессье (Гави, 46), Дембеле (Рафинья, 60), Депай (Фати, 59), Левандовски (Торрес, 72)

Эльче: Бадиа, Паласиос, Нванкво, Верду, Бигас, Клерк, Фидель (Квина, 53), Гамбау, Гути (Фернандес, 53), Моренте (Понсе, 68), Бойе (Хосан, 68)

Удалены: Верду, 14, Родригес, 45