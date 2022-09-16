В субботу, 17 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Барселона» на домашнем стадионе «Камп Ноу» примет «Эльче». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.

Барселона

В ноябре прошлого года «сине-гранатовых» возглавил легенда клуба Хави. Долгое время каталонцы боролись за чемпионский титул в Ла Лиге, однако навязать конкуренцию мадридскому «Реалу» им все же не удалось. Стать чемпионом Испании «Барселона» не может уже три года подряд, а последний триумф в Лиге чемпионов датирован сезоном-2014/15.

Отсутствие трофеев не может радовать ни болельщиков клуба, ни руководство. Поэтому в этой кампании подопечные Хави сделают все возможное для того, чтобы взять титул. Однако допущенная осечка из-за ничьи с «Райо Вальекано» (0:0) в первом туре должна стать одной из немногих в сезоне, иначе прийти к успеху будет чрезвычайно сложно. Пока каталонцы имеют в активе 13 очков и отстают от мадридского «Реала», который единолично лидирует, на 2 балла.

Эльче

«Эльче» прошлый чемпионат Испании завершил на 13 позиции в турнирной таблице. Примечательно, что команда была близка к понижению в классе, зону вылета она опередила всего лишь на четыре пункта.

В новом же чемпионате «зелено-белые» после пяти туров заработали всего одно очко, с которым идут на предпоследнем месте. Они один раз сыграли вничью – с новичком элитного дивизиона «Альмерией» (1:1), а остальные четыре встречи проиграли, забив всего 2 мяча при 13 пропущенных.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Барселона» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.10 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Барселона»: Тер Штеген – Кунде, Кристенсен, Араухо, Алонсо, Гави, Бускетс, Педри, Рафинья, Левандовски, Дембеле.

«Эльче»: Бадиа – Мохика, Бигас, Роко, Лирола, Тете Моренте, Гумбау, Маскарель, Гальярдо, Понсе, Марти.

17 сентября, суббота