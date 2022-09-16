Барселона – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Фаворит очевиден
В субботу, 17 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Барселона» на домашнем стадионе «Камп Ноу» примет «Эльче». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.
Барселона
В ноябре прошлого года «сине-гранатовых» возглавил легенда клуба Хави. Долгое время каталонцы боролись за чемпионский титул в Ла Лиге, однако навязать конкуренцию мадридскому «Реалу» им все же не удалось. Стать чемпионом Испании «Барселона» не может уже три года подряд, а последний триумф в Лиге чемпионов датирован сезоном-2014/15.
Отсутствие трофеев не может радовать ни болельщиков клуба, ни руководство. Поэтому в этой кампании подопечные Хави сделают все возможное для того, чтобы взять титул. Однако допущенная осечка из-за ничьи с «Райо Вальекано» (0:0) в первом туре должна стать одной из немногих в сезоне, иначе прийти к успеху будет чрезвычайно сложно. Пока каталонцы имеют в активе 13 очков и отстают от мадридского «Реала», который единолично лидирует, на 2 балла.
Эльче
«Эльче» прошлый чемпионат Испании завершил на 13 позиции в турнирной таблице. Примечательно, что команда была близка к понижению в классе, зону вылета она опередила всего лишь на четыре пункта.
В новом же чемпионате «зелено-белые» после пяти туров заработали всего одно очко, с которым идут на предпоследнем месте. Они один раз сыграли вничью – с новичком элитного дивизиона «Альмерией» (1:1), а остальные четыре встречи проиграли, забив всего 2 мяча при 13 пропущенных.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Барселона» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.10 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Барселона»: Тер Штеген – Кунде, Кристенсен, Араухо, Алонсо, Гави, Бускетс, Педри, Рафинья, Левандовски, Дембеле.
«Эльче»: Бадиа – Мохика, Бигас, Роко, Лирола, Тете Моренте, Гумбау, Маскарель, Гальярдо, Понсе, Марти.
17 сентября, суббота
|«Барселона» – «Эльче»
|Барселона. Стадион «Камп Ноу». 17:15
|ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 2:0
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