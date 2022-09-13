Стали известны первые участницы Итогового турнира WTA
После US Open Ига Свёнтек и Онс Жабер официально обеспечили себе участие на престижных соревнованиях
Участницы финала Открытого чемпионата США по теннису Ига Свёнтек и Онс Жабер досрочно квалифицировались на Итоговый турнир WTA (WTA Finals).
Отметим, что полька второй раз подряд отобралась на Итоговый, Жабер там сыграет впервые.
WTA Finals – это турнир, в котором принимают участие лучшие 8 теннисисток, а также 8 лучших пар по итогам сезона.
Что касается пар, то пока что туда квалифицировались чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.
Соревнования пройдут с 31 октября по 7 ноября в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США).
The World No. 1 is IN! @iga_swiatek | @WTAFinals pic.twitter.com/xeyqEnVzRF— wta (@WTA) September 12, 2022
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