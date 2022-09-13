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WTA
13 сентября 2022, 17:31 |
144
0

Стали известны первые участницы Итогового турнира WTA

После US Open Ига Свёнтек и Онс Жабер официально обеспечили себе участие на престижных соревнованиях

13 сентября 2022, 17:31 |
144
0
Стали известны первые участницы Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер и Ига Свёнтек

Участницы финала Открытого чемпионата США по теннису Ига Свёнтек и Онс Жабер досрочно квалифицировались на Итоговый турнир WTA (WTA Finals).

Отметим, что полька второй раз подряд отобралась на Итоговый, Жабер там сыграет впервые.

WTA Finals – это турнир, в котором принимают участие лучшие 8 теннисисток, а также 8 лучших пар по итогам сезона.

Что касается пар, то пока что туда квалифицировались чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.

Соревнования пройдут с 31 октября по 7 ноября в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США).

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Ига Свёнтек Онс Жабер Итоговый турнир WTA
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Источник Sport.ua
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