Стали известны первые участницы Итогового турнира WTA

Участницы финала Открытого чемпионата США по теннису Ига Свёнтек и Онс Жабер досрочно квалифицировались на Итоговый турнир WTA (WTA Finals).

Отметим, что полька второй раз подряд отобралась на Итоговый, Жабер там сыграет впервые.

WTA Finals – это турнир, в котором принимают участие лучшие 8 теннисисток, а также 8 лучших пар по итогам сезона.

Что касается пар, то пока что туда квалифицировались чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.

Соревнования пройдут с 31 октября по 7 ноября в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США).

