Женский Итоговый турнир в этом году пройдет в США

WTA объявила, что Итоговый турнир 2022 состоится в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США).

Соревнований пройдут с 31 октября по 7 ноября на современной арене Dickies Arena, которая была открыта в 2019-м.

Отметим, что WTA Finals – это турнир, в котором принимают участие лучшие 8 теннисисток, а также 8 лучших пар по итогам сезона.

В следующем сезоне Итоговый турнир должен вернуться в Шэньчжэнь.

В прошлом году Итоговый турнир WTA, который состоялся в мексиканской Гвадалахаре, выиграла испанка Гарбинье Мугуруса.