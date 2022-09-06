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  4. Женский Итоговый турнир в этом году пройдет в США
WTA
06 сентября 2022, 19:28 |
210
0

Женский Итоговый турнир в этом году пройдет в США

Соревнования под названием WTA Finals состоятся в Техасе

06 сентября 2022, 19:28 |
210
0
Женский Итоговый турнир в этом году пройдет в США
dmsas.com

WTA объявила, что Итоговый турнир 2022 состоится в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США). 

Соревнований пройдут с 31 октября по 7 ноября на современной арене Dickies Arena, которая была открыта в 2019-м.

Отметим, что WTA Finals – это турнир, в котором принимают участие лучшие 8 теннисисток, а также 8 лучших пар по итогам сезона.  

В следующем сезоне Итоговый турнир должен вернуться в Шэньчжэнь.

В прошлом году Итоговый турнир WTA, который состоялся в мексиканской Гвадалахаре, выиграла испанка Гарбинье Мугуруса.

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Итоговый турнир WTA WTA
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Источник WTA
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