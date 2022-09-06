Женский Итоговый турнир в этом году пройдет в США
Соревнования под названием WTA Finals состоятся в Техасе
WTA объявила, что Итоговый турнир 2022 состоится в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США).
Соревнований пройдут с 31 октября по 7 ноября на современной арене Dickies Arena, которая была открыта в 2019-м.
Отметим, что WTA Finals – это турнир, в котором принимают участие лучшие 8 теннисисток, а также 8 лучших пар по итогам сезона.
В следующем сезоне Итоговый турнир должен вернуться в Шэньчжэнь.
В прошлом году Итоговый турнир WTA, который состоялся в мексиканской Гвадалахаре, выиграла испанка Гарбинье Мугуруса.
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