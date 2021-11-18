Дежавю. Мугуруса выиграла Итоговый турнир, обыграв в финале Контавейт

В мексиканской Гвадалахаре определилась чемпионка Итогового турнира WTA. Триумфаторкой соревнований стала испанка Гарбинье Мугурса.

В финале Мугуруса в двух сетах победила эстонку Анетт Контавейт. На это ей понадобилось меньше двух часов (1 час и 39 минут).

Итоговый турнир WTA. Групповой раунд

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:3, 7:5

Стоит отметить, что Мугуруса является первой испанкой в истории, победившей на Итоговом турнире WTA. В обновленном рейтинге Гарбинье поднимется на третью позицию.

Напомним, на групповом этапе Мугуруса также выиграла у Контавейт в двух сетах, благодаря чему вышла в полуфинал со второго места, вслед за эстонкой.