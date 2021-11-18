Дежавю. Мугуруса выиграла Итоговый турнир, обыграв в финале Контавейт

В мексиканской Гвадалахаре определилась чемпионка Итогового турнира WTA. Триумфаторкой соревнований стала испанка Гарбинье Мугурса.
В финале Мугуруса в двух сетах победила эстонку Анетт Контавейт. На это ей понадобилось меньше двух часов (1 час и 39 минут).
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:3, 7:5
Стоит отметить, что Мугуруса является первой испанкой в истории, победившей на Итоговом турнире WTA. В обновленном рейтинге Гарбинье поднимется на третью позицию.
Напомним, на групповом этапе Мугуруса также выиграла у Контавейт в двух сетах, благодаря чему вышла в полуфинал со второго места, вслед за эстонкой.
Источник — Sport.ua
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Щодо переможниці, це відповідь всепропальщикам. Гарбі вилетіла з десятки три роки тому, 2018 рік закінчила 18, 2019 - 36 (а був момент, що і в п'ятій десятці опинялася), вигравши за цей час тільки заштатний Монтеррей двічі. Їй-бо, особисто я вважав її все, збитим льотчиком. Нічого, минулого року вже п'ятнадцята, хоч і без титулів (то сезон був такий), цього року вже третя з Підсумковим.
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