Дежавю. Мугуруса выиграла Итоговый турнир, обыграв в финале Контавейт

Испанская теннисистка взяла верх над эстонкой второй раз за неделю

  • 18.11.2021 07:19
  • 1905 просмотров
  • 2 комментария
Дежавю. Мугуруса выиграла Итоговый турнир, обыграв в финале Контавейт
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса

В мексиканской Гвадалахаре определилась чемпионка Итогового турнира WTA. Триумфаторкой соревнований стала испанка Гарбинье Мугурса.

В финале Мугуруса в двух сетах победила эстонку Анетт Контавейт. На это ей понадобилось меньше двух часов (1 час и 39 минут).

Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:3, 7:5

Стоит отметить, что Мугуруса является первой испанкой в истории, победившей на Итоговом турнире WTA. В обновленном рейтинге Гарбинье поднимется на третью позицию.

Напомним, на групповом этапе Мугуруса также выиграла у Контавейт в двух сетах, благодаря чему вышла в полуфинал со второго места, вслед за эстонкой.

Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Sashamar
    Sashamar, 18.11.2021 08:08
    +1
    Шкода, вболівав за Анетт. Трохи їй не вистачило. Все одно найуспішнійший сезон за кар'єру, чотири титули (нехай три з них івенти, але все одно), фінал Підсумкового.
    Щодо переможниці, це відповідь всепропальщикам. Гарбі вилетіла з десятки три роки тому, 2018 рік закінчила 18, 2019 - 36 (а був момент, що і в п'ятій десятці опинялася), вигравши за цей час тільки заштатний Монтеррей двічі. Їй-бо, особисто я вважав її все, збитим льотчиком. Нічого, минулого року вже п'ятнадцята, хоч і без титулів (то сезон був такий), цього року вже третя з Підсумковим.
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    Arctic
    online
    Arctic, 18.11.2021 07:30
    0
    28 років Гарбіні, не така вже й молода, на досвіді мабуть виграла
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