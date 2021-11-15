Итоговый турнир. Мугуруса обыграла Контавейт и вышла в полуфинал

Результат, который помешал Каролине Плишковой продолжить выступление на турнире

  • 15.11.2021 05:19
  • 644 просмотра
  • 1 комментарий
Итоговый турнир. Мугуруса обыграла Контавейт и вышла в полуфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса

28-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, занимающая пятую строчку рейтинга WTA, взяла верх над восьмой ракеткой мира Анетт Контавейт из Эстонии.

В матче группового раунда Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре, Мугуруса выиграла два сета с одинаковым счетом 6:4. Встреча продлилась 1 час 28 минут.

Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:4, 6:4

Контавейт не была должным образом мотивирована на этот поединок, поскольку досрочно гарантировала себе выход в полуфинал с первого места. От исхода встречи зависело то, кто продолжит борьбу в турнире, заняв второе место – Мугуруса или чешка Каролина Плишкова.

Контавейт и Мугуруса добыли по две победы в группе Теотиуакан и вышли в 1/2 финала турнира. Чешки Каролина Плишкова и Барбора Крейчикова не смогли пробиться в плей-офф из этого квартета.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 15.11.2021 05:58
    0
    Одна фіналістка точно буде з Іспанії.
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