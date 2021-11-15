Итоговый турнир. Мугуруса обыграла Контавейт и вышла в полуфинал

28-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, занимающая пятую строчку рейтинга WTA, взяла верх над восьмой ракеткой мира Анетт Контавейт из Эстонии.

В матче группового раунда Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре, Мугуруса выиграла два сета с одинаковым счетом 6:4. Встреча продлилась 1 час 28 минут.

Итоговый турнир WTA. Групповой раунд

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:4, 6:4

Контавейт не была должным образом мотивирована на этот поединок, поскольку досрочно гарантировала себе выход в полуфинал с первого места. От исхода встречи зависело то, кто продолжит борьбу в турнире, заняв второе место – Мугуруса или чешка Каролина Плишкова.

Контавейт и Мугуруса добыли по две победы в группе Теотиуакан и вышли в 1/2 финала турнира. Чешки Каролина Плишкова и Барбора Крейчикова не смогли пробиться в плей-офф из этого квартета.