Карлос Алькарс – чемпион US Open 2022!

Состоялся финал Открытого чемпионата США по теннису между Каспером Руудом (Норвегия, ATP 7) и Карлосом Алькарасом (Испания, ATP 4). 19-летний испанец забрал трофей в трех сетах.

US Open 2022. Финал

Каспер Рууд (Норвегия) – Карлос Алькарас (Испания) – 4:6, 6:2, 6:7 (1:7), 3:6

19-летний испанец выиграл свой 1-й трофей Grand Slam, а также стал 1-й ракеткой мира в мужском одиночном разряде!

Have a curtain call, Carlos Alcaraz! pic.twitter.com/EIQIWU6SlR — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2022

Your new World No. 1 come tomorrow morning: pic.twitter.com/qbOCv4HNQT — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2022