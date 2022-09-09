Камбек! Ига Свентек – в финале US Open 2022
Польская теннисистка обыграла Соболенко в трех сетах
В полуфинале US Open 2022 польская тенниссистка Ига Свентек (WTA 1) в трех сетах обыграла Арину Соболенко (WTA 6) за 2 часа и 13 минут.
US Open 2022. 1/2 финала
Ига Свентек (Польша) – Арина Соболенко – 3:6, 6:1, 6:4
Ига проиграла 1-й сет, но уже во втором без шансов вынесла Арину. Третья партия началась с отданной подачи и по итогу Соболенко дважды вела с брейком и имела счет 4:2, но Ига в оставшихся 4 геймах позволила Арине взять всего 4 поинта из 16, тем самым обеспечив себе невероятную победу.
Для Иги это будет первый финал US Open в карьере и первый финал на турнирах Grand Slam на харде.
В финале полька сыграет с Онс Жабер, которая, в свою очередь, в полуфинальном матче не оставила шансов Каролин Гарсии. Матч начнется 10 сентября не ранее 23:00 по Киеву.
World No. 1 @iga_swiatek is into the #USOpen final! pic.twitter.com/DuTcAAi3zU— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2022
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