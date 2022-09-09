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  4. Камбек! Ига Свентек – в финале US Open 2022
US Open
09 сентября 2022, 07:21 |
902
1

Камбек! Ига Свентек – в финале US Open 2022

Польская теннисистка обыграла Соболенко в трех сетах

09 сентября 2022, 07:21 |
902
1
Камбек! Ига Свентек – в финале US Open 2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В полуфинале US Open 2022 польская тенниссистка Ига Свентек (WTA 1) в трех сетах обыграла Арину Соболенко (WTA 6) за 2 часа и 13 минут.

US Open 2022. 1/2 финала

Ига Свентек (Польша) – Арина Соболенко – 3:6, 6:1, 6:4

Ига проиграла 1-й сет, но уже во втором без шансов вынесла Арину. Третья партия началась с отданной подачи и по итогу Соболенко дважды вела с брейком и имела счет 4:2, но Ига в оставшихся 4 геймах позволила Арине взять всего 4 поинта из 16, тем самым обеспечив себе невероятную победу.

Для Иги это будет первый финал US Open в карьере и первый финал на турнирах Grand Slam на харде.

В финале полька сыграет с Онс Жабер, которая, в свою очередь, в полуфинальном матче не оставила шансов Каролин Гарсии. Матч начнется 10 сентября не ранее 23:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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Віталій Ткачук
Хоч хтось порадував! Іга майже наша ( завжди підтримує українців ).
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