US Open 2022. Жабер обыграла Гарсию и вышла в финал

28-летняя тунисская теннисистка Онс Жабер пробилась в финал турнира US Open 2022.

В полуфинальном матче Жабер в двух сетах обыграла француженку Каролин Гарсию.

US Open 2022. Полуфинал

Каролин Гарсия (Франция) – Онс Жабер (Тунис) – 1:6, 3:6

В финале Жабер сразится против победительницы матча между полькой Игой Свёнтек (№1 WTA) и белоруской Ариной Соболенко (№6 WTA).