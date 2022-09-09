US Open09 сентября 2022, 03:30 | Обновлено 09 сентября 2022, 04:29
92
0
US Open 2022. Жабер обыграла Гарсию и вышла в финал
Определилась первая финалистка Открытого чемпионата США
09 сентября 2022, 03:30 | Обновлено 09 сентября 2022, 04:29
92
0
28-летняя тунисская теннисистка Онс Жабер пробилась в финал турнира US Open 2022.
В полуфинальном матче Жабер в двух сетах обыграла француженку Каролин Гарсию.
US Open 2022. Полуфинал
Каролин Гарсия (Франция) – Онс Жабер (Тунис) – 1:6, 3:6
В финале Жабер сразится против победительницы матча между полькой Игой Свёнтек (№1 WTA) и белоруской Ариной Соболенко (№6 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 08 сентября 2022, 20:48 4
Яркий финал украинских легкоатлеток
Футбол | 08 сентября 2022, 12:50 8
Обозреватель Sport.ua – о проблемах, с которыми киевляне входят в сезон
Теннис | 08.09.2022, 06:33
Теннис | 08.09.2022, 15:17
Футбол | 08.09.2022, 14:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.09.2022, 02:41 21
07.09.2022, 00:11 6
08.09.2022, 22:59 11
07.09.2022, 20:50 72
07.09.2022, 16:45 1
07.09.2022, 10:59
07.09.2022, 19:04 14
07.09.2022, 10:22 7