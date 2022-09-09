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US Open
09 сентября 2022, 03:30 | Обновлено 09 сентября 2022, 04:29
92
0

US Open 2022. Жабер обыграла Гарсию и вышла в финал

Определилась первая финалистка Открытого чемпионата США

09 сентября 2022, 03:30 | Обновлено 09 сентября 2022, 04:29
92
0
US Open 2022. Жабер обыграла Гарсию и вышла в финал
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летняя тунисская теннисистка Онс Жабер пробилась в финал турнира US Open 2022.

В полуфинальном матче Жабер в двух сетах обыграла француженку Каролин Гарсию.

US Open 2022. Полуфинал
Каролин Гарсия (Франция) – Онс Жабер (Тунис) – 1:6, 3:6

В финале Жабер сразится против победительницы матча между полькой Игой Свёнтек (№1 WTA) и белоруской Ариной Соболенко (№6 WTA).

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Каролин Гарсия Онс Жабер US Open 2022
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Источник Sport.ua
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