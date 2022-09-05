Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси продлил контракт с защитником сборной Англии
Англия
05 сентября 2022, 15:20 |
231
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси продлил контракт с защитником сборной Англии

Рис Джеймс останется в родном клубе

05 сентября 2022, 15:20 |
231
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продлил контракт с защитником сборной Англии
ФК Челси. Рис Джеймс

«Челси» официально сообщил о продлении контракта с правым защитником команды Рисом Джеймсом. Новое соглашение рассчитано на шесть лет – до лета 2028 года.

Джеймс является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне на счету 22-летнего защитника 1 гол и 1 ассист в 5 матчах АПЛ за «Челси». Трансферная стоимость Джеймса оценивается в 60 миллионов евро.

В субботу «Челси» в пятом туре АПЛ обыграл «Вест Хэм» 2:1.

По теме:
Челси – Вест Хэм – 2:1. Невероятная концовка от синих. Видео голов и обзор
Драматичная победа Челси над Вест Хэмом, успех Тоттенхэма и Брентфорда
ВИДЕО. Первое интервью Обамеянга в Челси
Челси Рис Джеймс продление контракта
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
Бокс | 05 сентября 2022, 08:25 8
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс

В ночь на 5 сентября в Лос-Анджелесе состоялся бой с участием экс-чемпиона

Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды
Футбол | 05 сентября 2022, 12:24 27
Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды
Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды

Эти футболисты будут готовиться к трем матчам Лиги наций УЕФА

Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
Футбол | 05.09.2022, 09:22
Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
Дмитрий Мишнев – о победе Зари над Динамо: «Могли забивать еще»
Футбол | 05.09.2022, 11:48
Дмитрий Мишнев – о победе Зари над Динамо: «Могли забивать еще»
Дмитрий Мишнев – о победе Зари над Динамо: «Могли забивать еще»
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
Футбол | 04.09.2022, 20:25
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
04.09.2022, 09:10 4
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Уайлдер однозначно победит Джошуа»
Леннокс ЛЬЮИС: «Уайлдер однозначно победит Джошуа»
04.09.2022, 16:50 2
Бокс
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
04.09.2022, 12:10 13
Футбол
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
04.09.2022, 08:14 1
Футбол
Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Джошуа
Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Джошуа
04.09.2022, 12:24 1
Бокс
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
03.09.2022, 14:54 109
Футбол
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
03.09.2022, 22:01 9
Футбол
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
04.09.2022, 13:25 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности