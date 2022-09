ОФИЦИАЛЬНО. Челси продлил контракт с защитником сборной Англии

«Челси» официально сообщил о продлении контракта с правым защитником команды Рисом Джеймсом. Новое соглашение рассчитано на шесть лет – до лета 2028 года.

Джеймс является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне на счету 22-летнего защитника 1 гол и 1 ассист в 5 матчах АПЛ за «Челси». Трансферная стоимость Джеймса оценивается в 60 миллионов евро.

В субботу «Челси» в пятом туре АПЛ обыграл «Вест Хэм» 2:1.

