ОФИЦИАЛЬНО. Челси продлил контракт с защитником сборной Англии
Рис Джеймс останется в родном клубе
«Челси» официально сообщил о продлении контракта с правым защитником команды Рисом Джеймсом. Новое соглашение рассчитано на шесть лет – до лета 2028 года.
Джеймс является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне на счету 22-летнего защитника 1 гол и 1 ассист в 5 матчах АПЛ за «Челси». Трансферная стоимость Джеймса оценивается в 60 миллионов евро.
В субботу «Челси» в пятом туре АПЛ обыграл «Вест Хэм» 2:1.
Six. More. Years! 😍 pic.twitter.com/qP8mvKNDT7— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 5, 2022
The journey continues! 🙌 pic.twitter.com/pRSf4NqdDb— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 5, 2022
From Reece to you! 💬 pic.twitter.com/IAYefrIEi0— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 5, 2022
He’s one of our own! 😁 pic.twitter.com/W4oSwrRreo— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 5, 2022
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