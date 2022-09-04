Челси – Вест Хэм – 2:1. Невероятная концовка от синих. Видео голов и обзор

В субботу, 3 сентября, состоялся матч 6-го тура АПЛ между «Челси» и «Вест Хэмом». Лондонское дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу синих.

Чемпионат Англии по футболу. 6-й тур

АПЛ. 3 сентября

«Челси» – «Вест Хэм» – 2:1

Голы: Чилвелл, 76, Хаверц, 88 – Антонио, 62