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Челси
03.09.2022, FT 2 : 1
Вест Хэм
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Англия
04 сентября 2022, 03:09 |
13
0

Челси – Вест Хэм – 2:1. Невероятная концовка от синих. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура АПЛ

04 сентября 2022, 03:09 |
13
0
Челси – Вест Хэм – 2:1. Невероятная концовка от синих. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 сентября, состоялся матч 6-го тура АПЛ между «Челси» и «Вест Хэмом». Лондонское дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу синих.

Чемпионат Англии по футболу. 6-й тур

АПЛ. 3 сентября

«Челси» – «Вест Хэм» – 2:1

Голы: Чилвелл, 76, Хаверц, 88 – Антонио, 62

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Чилвелл (Челси).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
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