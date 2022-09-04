Англия04 сентября 2022, 03:09 |
13
0
Челси – Вест Хэм – 2:1. Невероятная концовка от синих. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура АПЛ
04 сентября 2022, 03:09 |
13
0
В субботу, 3 сентября, состоялся матч 6-го тура АПЛ между «Челси» и «Вест Хэмом». Лондонское дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу синих.
Чемпионат Англии по футболу. 6-й тур
АПЛ. 3 сентября
«Челси» – «Вест Хэм» – 2:1
Голы: Чилвелл, 76, Хаверц, 88 – Антонио, 62
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Чилвелл (Челси).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 03 сентября 2022, 20:12 2
18 пунктов в матче с Эстонией
Футбол | 03 сентября 2022, 09:35 13
Ямайский вингер обошелся киевлянам довольно недорого
Другие виды | 03.09.2022, 13:40
Футбол | 03.09.2022, 21:26
Футбол | 03.09.2022, 22:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.09.2022, 19:53 2
03.09.2022, 05:37 4
02.09.2022, 22:51 27
03.09.2022, 16:46 15
02.09.2022, 12:39 5
02.09.2022, 15:25 13
Бокс
02.09.2022, 21:12 3