В субботу, 3 сентября, состоится поединок 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» примет «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

Челси

«Пенсионеры» переживают перестройку, что связано со сменой владельца клуба. В мае российский олигарх Роман Абрамович, который владел «Челси» с 2003 года, продал его консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила порядка 5 миллиардов долларов.

Прошлый сезон команда Томаса Тухеля завершила на третьей строчке в АПЛ, которая позволила получить бронзовые медали в качестве бонуса к путевке в Лигу чемпионов. Был близок «Челси» к триумфу в Кубке Англии, однако в серии послематчевых пенальти уступил «Ливерпулю». В новом сезоне клуб стартовал не очень удачно, набрав лишь 7 очков в пяти турах.

Вест Хэм

«Молотобойцы» по итогам прошлого сезона заняли 7 место в турнирной таблице АПЛ, забрав путевку в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. Летом «Вест Хэм» на правах свободного агента покинул вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который перешел в эмиратский «Аль-Айн».

Еврокубковый вояж в этом сезоне команда Дэвида Мойеса начала с победы над датским Виборгом (3:1, 3:0), что позволило ей выйти в групповой раунд Лиги конференций. В национальном чемпионате «Вест Хэм» имеет в активе лишь 4 балла после пяти сыгранных поединков и занимает 15 место.

3 сентября, суббота