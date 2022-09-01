Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Челси
03.09.2022 16:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 сентября 2022, 12:00 | Обновлено 01 сентября 2022, 14:16
34
0

Челси – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Лондонское дерби станет украшением 6-го тура АПЛ

01 сентября 2022, 12:00 | Обновлено 01 сентября 2022, 14:16
34
0
Челси – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 сентября, состоится поединок 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» примет «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

Челси

«Пенсионеры» переживают перестройку, что связано со сменой владельца клуба. В мае российский олигарх Роман Абрамович, который владел «Челси» с 2003 года, продал его консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила порядка 5 миллиардов долларов.

Прошлый сезон команда Томаса Тухеля завершила на третьей строчке в АПЛ, которая позволила получить бронзовые медали в качестве бонуса к путевке в Лигу чемпионов. Был близок «Челси» к триумфу в Кубке Англии, однако в серии послематчевых пенальти уступил «Ливерпулю». В новом сезоне клуб стартовал не очень удачно, набрав лишь 7 очков в пяти турах.

Вест Хэм

«Молотобойцы» по итогам прошлого сезона заняли 7 место в турнирной таблице АПЛ, забрав путевку в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. Летом «Вест Хэм» на правах свободного агента покинул вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который перешел в эмиратский «Аль-Айн».

Еврокубковый вояж в этом сезоне команда Дэвида Мойеса начала с победы над датским Виборгом (3:1, 3:0), что позволило ей выйти в групповой раунд Лиги конференций. В национальном чемпионате «Вест Хэм» имеет в активе лишь 4 балла после пяти сыгранных поединков и занимает 15 место.

3 сентября, суббота

«Челси» – «Вест Хэм»
Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 16:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Марта Костюк – Виктория Азаренко. Прогноз на матч 1/32 финала US Open
ВИДЕО. ХОЛАНД: «Главное слушать Гвардиолу»
С прицелом на чемпионство. Арсенал повторил свой лучший старт сезона в АПЛ
Челси Вест Хэм прогнозы Денис Шаховец чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси - Вест Хэм
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
Волейбол | 01 сентября 2022, 00:19 7
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу

Сборная Украины встретится со сборной Нидерландов 5 сентября в Любляне

Гари ЛИНЕКЕР: «Такими темпами Холланд побьет рекорд Ширера раньше Кейна»
Футбол | 01 сентября 2022, 08:47 2
Гари ЛИНЕКЕР: «Такими темпами Холланд побьет рекорд Ширера раньше Кейна»
Гари ЛИНЕКЕР: «Такими темпами Холланд побьет рекорд Ширера раньше Кейна»

Легенда английского футбола высоко оценил шансы норвежца

Поражение Снигур, Украина вышла в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу
Футбол | 01.09.2022, 06:00
Поражение Снигур, Украина вышла в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу
Поражение Снигур, Украина вышла в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
Футбол | 31.08.2022, 21:57
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
Футбол | 31.08.2022, 18:20
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не от Арсенала. У Шахтера на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро
Не от Арсенала. У Шахтера на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро
31.08.2022, 12:20 10
Футбол
Сборная Украины вышла в 1/8 финала волейбольного чемпионата мира
Сборная Украины вышла в 1/8 финала волейбольного чемпионата мира
31.08.2022, 23:26 9
Волейбол
Источник: Динамо подпишет вингера с Ямайки
Источник: Динамо подпишет вингера с Ямайки
31.08.2022, 16:31 17
Футбол
Много материлась. Остапенко выбыла из одиночного разряда US Open
Много материлась. Остапенко выбыла из одиночного разряда US Open
30.08.2022, 22:40 11
Теннис
Тоттенхэм – все! Малиновского не будет в лондонском клубе
Тоттенхэм – все! Малиновского не будет в лондонском клубе
30.08.2022, 14:29 2
Футбол
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
30.08.2022, 15:58 2
Бокс
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
30.08.2022, 21:39 9
Теннис
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
31.08.2022, 09:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности