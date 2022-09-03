Драматичная победа Челси над Вест Хэмом, успех Тоттенхэма и Брентфорда
Лондонское дерби осталось за Синими
Главным матчем дневной программы 6-го тура АПЛ было противостояние «Челси» и «Вест Хэма». Любопытно, что оба клуба завершили трансферное лето в топ-3 по расходам на новых футболистов.
И лондонское дерби завершилось победой хозяев 2:1. При этом Синие, уступая 0:1, сумели выйти вперед на 89-й минуте, но затем пропустили в компенсированное время. Но VAR отменил гол игрока «Вест Хэма», что принесло «Челси» третью победу в сезоне.
А вот «Вест Хэм» провалил старт чемпионата - 1 победа и 4 очка.
Чемпионат Англии. 6-й тур
Челси - Вест Хэм 2:1
Голы: Чилвелл, 76, Хаверц, 89 - Антонио, 63
Тоттенхэм - Фулхэм 2:1
Голы: Хейбьерг, 40, Кейн, 75 - Митрович, 83
Брентфорд - Лидс 5:2
Голы: Тони, 30, 43, 58, Мбеумо, 82, Висса, 90 - Синистерра, 45, Рока, 79
Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3
Голы: Куяте, 33, Джонсон, 45 - Биллинг, 51, Соланке, 63, Антони, 87
Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0
Гол: Поденс, 45
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