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Чемпионат Англии
Челси
03.09.2022, FT 2 : 1
Вест Хэм
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Англия
03 сентября 2022, 18:59 |
550
0

Драматичная победа Челси над Вест Хэмом, успех Тоттенхэма и Брентфорда

Лондонское дерби осталось за Синими

03 сентября 2022, 18:59 |
550
0
Драматичная победа Челси над Вест Хэмом, успех Тоттенхэма и Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine

Главным матчем дневной программы 6-го тура АПЛ было противостояние «Челси» и «Вест Хэма». Любопытно, что оба клуба завершили трансферное лето в топ-3 по расходам на новых футболистов.

И лондонское дерби завершилось победой хозяев 2:1. При этом Синие, уступая 0:1, сумели выйти вперед на 89-й минуте, но затем пропустили в компенсированное время. Но VAR отменил гол игрока «Вест Хэма», что принесло «Челси» третью победу в сезоне.

А вот «Вест Хэм» провалил старт чемпионата - 1 победа и 4 очка.

Чемпионат Англии. 6-й тур

Челси - Вест Хэм 2:1
Голы: Чилвелл, 76, Хаверц, 89 - Антонио, 63

Тоттенхэм - Фулхэм 2:1
Голы: Хейбьерг, 40, Кейн, 75 - Митрович, 83

Брентфорд - Лидс 5:2
Голы: Тони, 30, 43, 58, Мбеумо, 82, Висса, 90 - Синистерра, 45, Рока, 79

Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0

Ноттингем Форест - Борнмут 2:3
Голы: Куяте, 33, Джонсон, 45 - Биллинг, 51, Соланке, 63, Антони, 87

Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0
Гол: Поденс, 45

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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