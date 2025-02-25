«Не игрок уровня Ромы». Экс-форвард Наполи резко прошелся по Довбику
Стефан Швох дал оценку игре украинца
Бывший итальянский футболист Стефан Швох поделился мнением по поводу украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.
«Очевидно, что это был неправильный выбор. У «Ромы» нет нападающего, который бы соответствовал уровню этого клуба. Чтобы проявить себя лучше, Довбику придется играть 99% игрового времени в штрафной площадке.
Что касается того, что он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, то нападающий должен забивать 20 голов в течение семи сезонов, а не только однажды. Он никогда не отличался стабильностью», – сказал бывший футболист в эфире TvPlay.
Швох тоже играл на позиции форварда. Он выступал за «Наполи», «Торино» и ряд других итальянских клубов.
Сообщалось, что Довбик может покинуть «Рому», Артема хочет один из сильнейших клубов мира
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