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  4. «Не игрок уровня Ромы». Экс-форвард Наполи резко прошелся по Довбику
Италия
25 февраля 2025, 07:53 |
610
1

«Не игрок уровня Ромы». Экс-форвард Наполи резко прошелся по Довбику

Стефан Швох дал оценку игре украинца

25 февраля 2025, 07:53 |
610
1
«Не игрок уровня Ромы». Экс-форвард Наполи резко прошелся по Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший итальянский футболист Стефан Швох поделился мнением по поводу украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Очевидно, что это был неправильный выбор. У «Ромы» нет нападающего, который бы соответствовал уровню этого клуба. Чтобы проявить себя лучше, Довбику придется играть 99% игрового времени в штрафной площадке.

Что касается того, что он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, то нападающий должен забивать 20 голов в течение семи сезонов, а не только однажды. Он никогда не отличался стабильностью», – сказал бывший футболист в эфире TvPlay.

Швох тоже играл на позиции форварда. Он выступал за «Наполи», «Торино» и ряд других итальянских клубов.

Сообщалось, что Довбик может покинуть «Рому», Артема хочет один из сильнейших клубов мира

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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