«Не игрок уровня Ромы». Экс-форвард Наполи резко прошелся по Довбику

Бывший итальянский футболист Стефан Швох поделился мнением по поводу украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Очевидно, что это был неправильный выбор. У «Ромы» нет нападающего, который бы соответствовал уровню этого клуба. Чтобы проявить себя лучше, Довбику придется играть 99% игрового времени в штрафной площадке.

Что касается того, что он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, то нападающий должен забивать 20 голов в течение семи сезонов, а не только однажды. Он никогда не отличался стабильностью», – сказал бывший футболист в эфире TvPlay.

Швох тоже играл на позиции форварда. Он выступал за «Наполи», «Торино» и ряд других итальянских клубов.

Сообщалось, что Довбик может покинуть «Рому», Артема хочет один из сильнейших клубов мира