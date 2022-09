Леброн ДЖЕЙМС: «Серена, мы все знаем, что ты величайшая»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс посвятил Серене Уильямс видео, в котором отметил ее невероятный вклад в историю не только тенниса, но и всего спорта.

Отметим, что легендарная американская теннисистка провела свой последний матч в карьере.

«Серена, это Леброн. Вау, с чего мне начать. Прежде всего, я начну с того, что поздравлю тебя с невероятной карьерой. Ты GOAT. Серена, мы все знаем что ты величайшая. То, что ты сделала для тенниса, что ты сделала для женщин и то, что ты сделала для спорта просто невероятно.

Для меня было честью наблюдать за твоей карьерой, наблюдать, как ты добиваешься всех целей, которые когда-либо ставила, видеть, как ты бьешь рекорды, видеть, как ты проявляешь себя не только на теннисном корте, но и за его пределами.

Я просто хочу сказать спасибо за то, что ты вдохновляла многих. Победа или поражение, не имело значения, мы все знали, что ты величайшая.

Еще раз поздравляю и желаю тебе только успехов и удачи!

Ты была невероятна, я поздравляю тебя, и когда я увижу тебя, я также крепко обниму, чтобы выразить свою признательность».

Леброн и Серена уже много лет дружат. Джеймс наблюдал за играми Серены Уильмс на US Open и после победы американки над Анетт Контавейт опубликовал поздравление в своем Instagram.

#SerenaWilliams THANK YOU 🐐!! You’re so damn DOPE!! 👏🏾👏🏾👏🏾🙌🏾🙌🏾🤎 https://t.co/5tSbzz7UHw