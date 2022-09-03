Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Леброн ДЖЕЙМС: «Серена, мы все знаем, что ты величайшая»
US Open
03 сентября 2022, 14:20 |
164
0

Леброн ДЖЕЙМС: «Серена, мы все знаем, что ты величайшая»

Легендарный баскетболист про легендарную теннисистку

03 сентября 2022, 14:20 |
164
0
Леброн ДЖЕЙМС: «Серена, мы все знаем, что ты величайшая»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс посвятил Серене Уильямс видео, в котором отметил ее невероятный вклад в историю не только тенниса, но и всего спорта.

Отметим, что легендарная американская теннисистка провела свой последний матч в карьере.

«Серена, это Леброн. Вау, с чего мне начать. Прежде всего, я начну с того, что поздравлю тебя с невероятной карьерой. Ты GOAT. Серена, мы все знаем что ты величайшая. То, что ты сделала для тенниса, что ты сделала для женщин и то, что ты сделала для спорта просто невероятно.

Для меня было честью наблюдать за твоей карьерой, наблюдать, как ты добиваешься всех целей, которые когда-либо ставила, видеть, как ты бьешь рекорды, видеть, как ты проявляешь себя не только на теннисном корте, но и за его пределами.

Я просто хочу сказать спасибо за то, что ты вдохновляла многих. Победа или поражение, не имело значения, мы все знали, что ты величайшая.

Еще раз поздравляю и желаю тебе только успехов и удачи!

Ты была невероятна, я поздравляю тебя, и когда я увижу тебя, я также крепко обниму, чтобы выразить свою признательность».

Леброн и Серена уже много лет дружат. Джеймс наблюдал за играми Серены Уильмс на US Open и после победы американки над Анетт Контавейт опубликовал поздравление в своем Instagram.

По теме:
Костюк/Чжан Шуай – Михаликова/Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига СВЕНТЕК: «ATP и WTA ничего не сделали после начала войны в Украине»
АЗАРЕНКО – о войне рф против Украины: «Мне не дали показать свою позицию»
Леброн Джеймс Серена Уильямс US Open 2022 завершение карьеры
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
Футбол | 02 сентября 2022, 18:01 9
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку

Игрока удалили в первом тайме матча УПЛ

Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
Баскетбол | 02 сентября 2022, 17:05 6
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022

Команда Айнарса Багатскиса уверенно обыграла сборную Великобритании

Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты
Теннис | 03.09.2022, 13:17
Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Футбол | 03.09.2022, 10:36
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Чей Крым? Возможен ли бой Усика и Фьюри в Киеве? Что с домом в Ворзеле?
Бокс | 02.09.2022, 13:50
Чей Крым? Возможен ли бой Усика и Фьюри в Киеве? Что с домом в Ворзеле?
Чей Крым? Возможен ли бой Усика и Фьюри в Киеве? Что с домом в Ворзеле?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
02.09.2022, 12:47 1
Бокс
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
02.09.2022, 12:59
Бокс
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
01.09.2022, 23:07 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Марьян Швед подписал пятилетний контракт с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Марьян Швед подписал пятилетний контракт с Шахтером
01.09.2022, 10:33 30
Футбол
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
01.09.2022, 20:41 6
Футбол
ЧМ-2022. Известно время начала матча 1/8 финала Нидерланды – Украина
ЧМ-2022. Известно время начала матча 1/8 финала Нидерланды – Украина
01.09.2022, 11:30
Волейбол
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
02.09.2022, 12:10
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон УПЛ сенегальского форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон УПЛ сенегальского форварда
01.09.2022, 23:18 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности