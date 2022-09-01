Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира
Американка вышла в 1/32 финала на своем последнем US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс в 1/32 финала US Open обыграла Анетт Контавейт (Эстония, WTA 2) в трех сетах.
US Open. 1/32 финала
Серена Уильямс (США) – Анетт Контавейт (Эстония) – 7:6 (7:4), 2:6, 6:2
Отметим, что 23-х кратная чемпионка Grand Slam проводит свой последний Открытый чемпионат США, после которого она завершит карьеру.
Ранее в 1-м круге Серена обыграла Данку Ковинич из Черногории.
Далее Уильямс-младшая сыграет с Айлой Томлянович (Австралия, WTA 46). Теннисистки встретятся между собой впервые.
Match point, Williams. pic.twitter.com/Sbsu3Sj3WE— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022
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