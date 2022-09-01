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US Open
01 сентября 2022, 07:43 |
2743
1

Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира

Американка вышла в 1/32 финала на своем последнем US Open

01 сентября 2022, 07:43 |
2743
1
Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс в 1/32 финала US Open обыграла Анетт Контавейт (Эстония, WTA 2) в трех сетах.

US Open. 1/32 финала

Серена Уильямс (США) – Анетт Контавейт (Эстония) – 7:6 (7:4), 2:6, 6:2

Отметим, что 23-х кратная чемпионка Grand Slam проводит свой последний Открытый чемпионат США, после которого она завершит карьеру.

Ранее в 1-м круге Серена обыграла Данку Ковинич из Черногории.

Далее Уильямс-младшая сыграет с Айлой Томлянович (Австралия, WTA 46). Теннисистки встретятся между собой впервые.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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captain2009
Після другого сету Ричардовна ледве ноги по корту пересувала, подача пропала, купа UE (unforced errors). Вона покидає корт, а потім після перерви у неї звідкісь беруться сили, ноги знову працюють, подача летить. Прям диво якесь ))) Доказати, що вона щось прийняла або нюхнула, звісно, не вийде, але це вже було видно наочно, що мертва Серена за 10-15 хвилин раптово перетворилася на живу. 
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