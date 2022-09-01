Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира

Американская теннисистка Серена Уильямс в 1/32 финала US Open обыграла Анетт Контавейт (Эстония, WTA 2) в трех сетах.

US Open. 1/32 финала

Серена Уильямс (США) – Анетт Контавейт (Эстония) – 7:6 (7:4), 2:6, 6:2

Отметим, что 23-х кратная чемпионка Grand Slam проводит свой последний Открытый чемпионат США, после которого она завершит карьеру.

Ранее в 1-м круге Серена обыграла Данку Ковинич из Черногории.

Далее Уильямс-младшая сыграет с Айлой Томлянович (Австралия, WTA 46). Теннисистки встретятся между собой впервые.