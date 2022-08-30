Серена Уильямс стартовала с победы на последнем для себя US Open
Звездная американка в двух сетах одолела Данку Ковинич
Американская теннисистка Серена Уильямс успешно стартовала на Открытом чемпионате США.
В первом круге шестикратная победительница одолела Данку Ковинич из Черногории (№80 WTA).
US Open. Первый круг
Серена Уильямс (США) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:3, 6:3
В этом году Серена выступает на US Open 21-й раз и еще ни разу не проигрывала в первом круге.
Далее Уильямс-младшей предстоит сразиться против второй ракетки мира Анетт Контавейт из Эстонии.
Now that is an entrance, @serenawilliams.#USOpen pic.twitter.com/vpdNSWcTes— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2022
NOT DONE YET 🗣@serenawilliams defeats Kovinic 6-3, 6-3 to advance to Round 2 in New York!#SerenaWilliams #USOpenpic.twitter.com/tIGG2E8gIX— wta (@WTA) August 30, 2022
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