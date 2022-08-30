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US Open
30 августа 2022, 04:15 | Обновлено 30 августа 2022, 04:40
111
0

Серена Уильямс стартовала с победы на последнем для себя US Open

Звездная американка в двух сетах одолела Данку Ковинич

30 августа 2022, 04:15 | Обновлено 30 августа 2022, 04:40
111
0
Серена Уильямс стартовала с победы на последнем для себя US Open
Getty Images/Global Images Ukraine Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс успешно стартовала на Открытом чемпионате США.

В первом круге шестикратная победительница одолела Данку Ковинич из Черногории (№80 WTA).

US Open. Первый круг
Серена Уильямс (США) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:3, 6:3

В этом году Серена выступает на US Open 21-й раз и еще ни разу не проигрывала в первом круге.

Далее Уильямс-младшей предстоит сразиться против второй ракетки мира Анетт Контавейт из Эстонии.  

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Данка Ковинич Серена Уильямс US Open 2022
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Источник Sport.ua
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