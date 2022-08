Серена Уильямс стартовала с победы на последнем для себя US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс успешно стартовала на Открытом чемпионате США.

В первом круге шестикратная победительница одолела Данку Ковинич из Черногории (№80 WTA).

US Open. Первый круг

Серена Уильямс (США) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:3, 6:3

В этом году Серена выступает на US Open 21-й раз и еще ни разу не проигрывала в первом круге.

Далее Уильямс-младшей предстоит сразиться против второй ракетки мира Анетт Контавейт из Эстонии.

Now that is an entrance, @serenawilliams . #USOpen pic.twitter.com/vpdNSWcTes

NOT DONE YET 🗣@serenawilliams defeats Kovinic 6-3, 6-3 to advance to Round 2 in New York!#SerenaWilliams #USOpenpic.twitter.com/tIGG2E8gIX