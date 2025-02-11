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11 февраля 2025, 05:21 |
264
0

ВИДЕО. Серена Уильямс зажгла на Супербоуле под дисс-трек на своего бывшего

На шоу в перерыве матча Филадельфии Иглз и Канзас-Сити Чифс устроили уничтожение Дрейка

11 февраля 2025, 05:21 |
264
0
ВИДЕО. Серена Уильямс зажгла на Супербоуле под дисс-трек на своего бывшего
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

10 февраля в Новом Орлеане состоялся Супербоул-2025, в котором Филадельфия Иглз одолела Канзас-Сити Чифс со счетом 40:22.

Помимо яркого матча, который был главным спортивным событием в США, в перерыве было устроено шоу с выступлением американского репера Кендрика Ламара.

Кендрик неделю назад забрал пять наград на премии Гремми, а вчера на сцене выполнил несколько своих хитов, в частности Humble и Not Like Us. А открыл шоу известный актер Сэмюэль Л. Джексон, который вышел в костюме «Дяди Сэма».

На этом ярком шоу больше всего досталось другому реперу – Дрейку. Для людей, которые не следят за музыкальной индустрией США, это прозвучит странно, но на самом деле все просто.

Трек Not Like Us, по-факту, является дисс-треком на него. Перед Супербоулом было непонятно, исполнит ли Ламар этот хит. Все же исполнил. На строчке про то, что он ненавидит Дрейка еще с детства, Кендрик специально улыбнулся в камеру. Разнос, так сказать, начался.

А затем на экранах появилась Серена Уильямс – легендарная американская теннисистка. Она станцевала Crip Walk, что выглядело действительно круто. Все бы ничего, но Серена в 2015 году якобы встречалась с... Дрейком! Сама теннисистка об этом не говорила, но вот канадец в одном из недавних интервью упомянул, что состоял в отношениях с американкой, причем упомянув это непонятно зачем.

Кроме Серены, на сцене с Кендриком выступила еще одна бывшая Дрейка – SZA. С ней Дрейк встречался в 2008–2009 годах. Никто об этом и не вспоминал, но репер, как и в случае с Сереной, недавно подтвердил, что девушка является его бывшей.

ВИДЕО. Серена Уильямс зажгла на Супербоуле под дисс-трек на своего бывшего

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Серена Уильямс Супербоул видео Дрейк lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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