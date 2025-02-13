WTA13 февраля 2025, 19:16 |
173
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У Свентек 100 побед на тысячниках за 121 матч. Быстрее удавалось лишь одной
Серена Уильямс сделала это за 115 поединков
13 февраля 2025, 19:16 |
173
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13 февраля Ига Свентек добыла победу над Еленой Рыбакиной на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) и вышла в полуфинал.
Эта виктория стала для второй ракетки мира 100-й на тысячниках. Столь большая и круглая цифра покорилась польке за 121 матч.
Быстрее 100 побед на соревнованиях категории WTA 1000 удалось добыть лишь легендарной американке Серене Уильямс. Она сделала это за 115 поединков.
Кто из теннисисток быстрее всех добыл 100 побед на тысячниках?
- Серена Уильямс – 115 матчей
- Ига Свентек – 121
- Мария Шарапова – 123
- Виктория Азаренко – 126
- Агнешка Радваньска – 138
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