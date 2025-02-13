Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. У Свентек 100 побед на тысячниках за 121 матч. Быстрее удавалось лишь одной
WTA
13 февраля 2025, 19:16 |
173
0

У Свентек 100 побед на тысячниках за 121 матч. Быстрее удавалось лишь одной

Серена Уильямс сделала это за 115 поединков

13 февраля 2025, 19:16 |
173
0
У Свентек 100 побед на тысячниках за 121 матч. Быстрее удавалось лишь одной
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

13 февраля Ига Свентек добыла победу над Еленой Рыбакиной на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) и вышла в полуфинал.

Эта виктория стала для второй ракетки мира 100-й на тысячниках. Столь большая и круглая цифра покорилась польке за 121 матч.

Быстрее 100 побед на соревнованиях категории WTA 1000 удалось добыть лишь легендарной американке Серене Уильямс. Она сделала это за 115 поединков.

Кто из теннисисток быстрее всех добыл 100 побед на тысячниках?

  1. Серена Уильямс – 115 матчей
  2. Ига Свентек – 121
  3. Мария Шарапова – 123
  4. Виктория Азаренко – 126
  5. Агнешка Радваньска – 138

По теме:
Центровой Черкасских Мавп обновил рекорд по количеству блокшотов в лиге
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Королева Дохи за работой. Видеообзор матча
Рыбакина и Свентек определили вторую полуфиналистку тысячника в Катаре
Агнешка Радваньска Ига Свёнтек Серена Уильямс Виктория Азаренко Мария Шарапова WTA Доха рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
Футбол | 13 февраля 2025, 03:09 0
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола

Легендарный тренер выделил «Барселону» Гвардиолы

Дома играть не будут: клуб УПЛ все домашние игры проведет на выезде
Футбол | 13 февраля 2025, 17:25 11
Дома играть не будут: клуб УПЛ все домашние игры проведет на выезде
Дома играть не будут: клуб УПЛ все домашние игры проведет на выезде

«Ингулец» в поисках домашнего пристанища

Елена Рыбакина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Теннис | 13.02.2025, 14:41
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
«Усик не будет с ним драться, это деклассирование». СМИ – об украинце
Бокс | 13.02.2025, 00:15
«Усик не будет с ним драться, это деклассирование». СМИ – об украинце
«Усик не будет с ним драться, это деклассирование». СМИ – об украинце
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
Футбол | 13.02.2025, 09:05
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
12.02.2025, 18:00 1
Футбол
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
11.02.2025, 18:45 21
Футбол
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
13.02.2025, 08:20 2
Бокс
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
11.02.2025, 18:03 30
Теннис
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
12.02.2025, 08:08 12
Бокс
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
11.02.2025, 20:35
Бокс
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
11.02.2025, 19:29 1
Футбол
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
12.02.2025, 15:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем