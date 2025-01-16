Ястремская в матче с Ковинич заработала $1100 за каждую сыгранную минуту
Даяна быстро разгромила Данку Ковинич во 2-м раунде Australian Open 2025
15 января украинская теннисистка Даяна Ястремская разгромила Данку Ковинич во 2-м раунде Australian Open 2025.
Матч завершился со счетом 6:0, 6:1 за 51 минуту.
За выход во 2-й раунд Даяна себе гарантировала 200 тысяч австралийских долларов, а за выход в 3-й – 290 тысяч австралийских долларов. За 51 минуту матча с Ковинич Даяна заработала A$90,000.
При переводе на американскую валюту это 56 065 долларов. Таким образом, за каждую сыгранную минуту против Данки Ястремская получила по 1099 долларов.
Следующей соперницей украинки станет либо Елена Рыбакина, либо Данка Ковинич.
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