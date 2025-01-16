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  4. Ястремская в матче с Ковинич заработала $1100 за каждую сыгранную минуту
Australian Open
16 января 2025, 03:46 |
180
2

Ястремская в матче с Ковинич заработала $1100 за каждую сыгранную минуту

Даяна быстро разгромила Данку Ковинич во 2-м раунде Australian Open 2025

16 января 2025, 03:46 |
180
2
Ястремская в матче с Ковинич заработала $1100 за каждую сыгранную минуту
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

15 января украинская теннисистка Даяна Ястремская разгромила Данку Ковинич во 2-м раунде Australian Open 2025.

Матч завершился со счетом 6:0, 6:1 за 51 минуту.

За выход во 2-й раунд Даяна себе гарантировала 200 тысяч австралийских долларов, а за выход в 3-й – 290 тысяч австралийских долларов. За 51 минуту матча с Ковинич Даяна заработала A$90,000.

При переводе на американскую валюту это 56 065 долларов. Таким образом, за каждую сыгранную минуту против Данки Ястремская получила по 1099 долларов.

Следующей соперницей украинки станет либо Елена Рыбакина, либо Данка Ковинич.

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Даяна Ястремская Данка Ковинич Australian Open 2025 Grand Slam призовые призовые
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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uausa
А Неймар в минулому році зіграв лише 42 хвилини, а заробив 40 мільйонів без врахування всяких бонусів з продажу футболок і т.д. 
Виходить 1 хв - 1 млн 
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0
Vlad Holl
З перемогою ! Звідки вона взялася ,якщо постійно виступає на 15 - тисячниках ? Даяна мабуть встановила рекорд 51 хв 2 кола на АО.
Ну що , Рибакіну візьме ? По тій формі що набрала -це можливо і необхідно робити.
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0
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