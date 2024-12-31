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Испания
31 декабря 2024, 15:24 | Обновлено 31 декабря 2024, 15:57
1285
0

ВИДЕО. Легендарный игрок испанского футбола завершил карьеру

Хесус Навас посетил торжественную церемонию на стадионе «Севильи»

31 декабря 2024, 15:24 | Обновлено 31 декабря 2024, 15:57
1285
0
ВИДЕО. Легендарный игрок испанского футбола завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесус Навас

Легендарный испанский футболист Хесус Навас посетил торжественную церемонию, которая была посвящена завершению карьеры игрока. Событие состоялось на стадионе «Севильи» – «Рамон Санчес Писхуан».

Самый титулованный игрок в истории сборной Испании официально завершил карьеру. В последнее время Навас страдал от постоянных травм и пропустил много матчей.

Хесус выступил с обращением на стадионе, который посетили около 45 тысяч болельщиков:

«Я живу, чтобы дарить радость моей «Севилье» и испанским болельщикам, и если бы не мое бедро, я бы продолжил играть дальше. Поэтому мне было очень трудно признать, что это конец. Я страдаю от проблем с тазобедренным суставом в течение нескольких лет, но за последние несколько недель состояние ухудшилось», – признался Навас.

Хесус Навас провел за «Севилью» 705 матчей, также играл за английский «Манчестер Сити» (183 поединка). Футболист имеет в активе 15 трофеев: рекордные четыре с Испанией – чемпионат мира 2010, Евро-2012, Лига наций УЕФА 2023 и Евро-2024, а также восемь трофеев, выигранных с «Севильей».

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Севилья Хесус Навас завершение карьеры
Микола Титюк Источник: ФК Севилья
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