ВИДЕО. Легендарный игрок испанского футбола завершил карьеру
Хесус Навас посетил торжественную церемонию на стадионе «Севильи»
Легендарный испанский футболист Хесус Навас посетил торжественную церемонию, которая была посвящена завершению карьеры игрока. Событие состоялось на стадионе «Севильи» – «Рамон Санчес Писхуан».
Самый титулованный игрок в истории сборной Испании официально завершил карьеру. В последнее время Навас страдал от постоянных травм и пропустил много матчей.
Хесус выступил с обращением на стадионе, который посетили около 45 тысяч болельщиков:
«Я живу, чтобы дарить радость моей «Севилье» и испанским болельщикам, и если бы не мое бедро, я бы продолжил играть дальше. Поэтому мне было очень трудно признать, что это конец. Я страдаю от проблем с тазобедренным суставом в течение нескольких лет, но за последние несколько недель состояние ухудшилось», – признался Навас.
Хесус Навас провел за «Севилью» 705 матчей, также играл за английский «Манчестер Сити» (183 поединка). Футболист имеет в активе 15 трофеев: рекордные четыре с Испанией – чемпионат мира 2010, Евро-2012, Лига наций УЕФА 2023 и Евро-2024, а также восемь трофеев, выигранных с «Севильей».
👏🏻 Don Jesús Navas González ⚪️🔴#GraciasNavas #DespedidadeLeyenda pic.twitter.com/lPlwRlDnv3— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 30, 2024
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